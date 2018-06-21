《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述來自北京的消息指，中國當局將允許開通往返於西
安和平壤之間的定期航班，預計開通日期為今年７月。這將會是北韓高麗航空的第五條中朝航線
。（ｅｙ）
21/06/2018 14:18
【朝鮮局勢】外媒：中國下月起將批准開通來往西安至平壤航線
《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述來自北京的消息指，中國當局將允許開通往返於西
安和平壤之間的定期航班，預計開通日期為今年７月。這將會是北韓高麗航空的第五條中朝航線
。（ｅｙ）
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