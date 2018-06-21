【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅

《經濟通通訊社記者林雯婕２１日報道》內地短視頻社交ＡＰＰ抖音近期首次對外公布運營

數據，僅僅才上線兩年，抖音的日活躍用戶數（ＤＡＵ）已達到１﹒５億，月活躍用戶破３億，

其主力用戶從早期的１８到２４歲上升到２４到３０歲，可見抖音在３０歲以下年輕人中擁有大

量擁簇。此前ＤＡＵ超過１﹒５億ＡＰＰ，只有微信、手機ＱＱ、手機淘寶、手機百度、ＵＣ瀏

覽器、微博和今日頭條。

抖音用戶的爆發式增長是在過去半年。春節期間，抖音的ＤＡＵ從３０００萬上漲到了７０

００萬，直逼短視頻界「一哥」快手。同時，抖音趁熱打鐵，在平台中大量引入網紅，狠狠砸錢

投放廣告、冠名節目，製造效應。至今年２月，抖音市場滲透率達１４﹒３％，意味內地每

１００台手機中，超過１４台安裝抖音Ａｐｐ。

短短１５秒的視頻配上動感的音樂，用戶可以記錄下街景、自創舞蹈、旅行生活等片段，雖

然這些視頻的拍攝沒有太多技術含量，卻能令人看得上癮。與快手用戶喜歡拍攝獵奇的視頻不同

，抖音用戶大多拍攝自己的真實生活，可以窺見每個人的天性與自我。而且每個視頻時間較短，

畫面上亦無時間顯示，拿著手機不知不覺就發現已經看了一個多小時了，這就是抖音能夠佔據用

戶大量時間的原因。

有了能讓人上癮的殺手鑭，抖音便可大肆變現。有數據顯示，抖音的信息流廣告、開屏廣告

和挑戰賽所帶來的月收入分別在５億元（人民幣．下同）、２億元和６０００萬元左右。再加上

其他形式的商業化收入，抖音目前的月收入約在７－８億元之間。有內地媒體報道稱，抖音的估

值已經達到８０－１００億美元。



＊與騰訊互相起訴＊



作為內地新晉互聯網公司字節跳動（早前稱為「今日頭條」）旗下的明星產品，抖音的出現

無疑對於稱霸互聯網界的騰訊來說是一個挑戰，雖然騰訊早早推出了微視短視頻，但市場反應一

直平平。

今年４月，騰訊微信以「存在誘導分享」為由，屏蔽了抖音的鏈接，即用戶在微信朋友圈分

享的抖音鏈接僅用戶自己可見，其他好友無法看見。自此掀起了字節跳動與騰訊的廝殺，因字節

跳動則認為騰訊這樣做在刻意打壓抖音。此時正值抖音紅得發紫的時候，騰訊不僅屏蔽抖音鏈接

，還重啟微視，不免令人猜測面對抖音的挑戰，騰訊是不是感受到了威脅。

兩方激戰在５月１７日升級，抖音以名譽權侵權糾紛為由將騰訊訴至法院，因其認為騰訊在

管理微信公眾號時，允許公眾號「快微課」發布虛構事實、故意混淆視聽的內容，侵害了抖音短

視頻的合法權益，導致大量網友卸載抖音短視頻。抖音要求騰訊提供微信公眾號「快微課」的注

冊信息及身份信息，並賠禮道歉、賠償經濟損失及維權合理費用共計１００萬元。北京海澱法院

已於５月受理了此案。

其後，騰訊又起訴字節跳動，指字節跳動大量發布和傳播貶損詆毀騰訊的言論、文章和視頻

，騰訊要求索賠人民幣１元，並要求其公開道歉。騰訊指，字節跳動的行為不僅對騰訊公司構成

不正當競爭和侵權，嚴重破壞商業合作的信任基礎，將暫停與兩間公司的相關合作。北京海澱法

院於６月１日受理了此案。



＊抖音海外版Ｔｉｋ Ｔｏｋ搶佔市場＊



抖音公布的海外用戶數據顯示，抖音海外版Ｔｉｋ Ｔｏｋ和主攻歐美市場的

ｍｕｓｉｃａｌ﹒ｌｙ目前已覆蓋１５０個國家，月活用戶超過１億，且目前仍在持續高速增長

。抖音在海外的爆發是從今年３月開始的，與在中國國內的節奏幾乎一致。其海外戰略完完全全

複製了國內的運營方式 選擇明星和超級網紅，狠狠砸錢以增強影響力。

根據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ ２０１８年Ｑ１手機應用市場報告數據，抖音及抖音海外

版在蘋果應用商店下載量達４５８０萬次，成為全球下載量最高的ｉＯＳ應用。

在競爭對手中，快手也自去年下半年開始布局海外。目前，快手已經覆蓋了歐洲、東南亞、

南美洲等區域，其中南韓、俄羅斯、越南是快手出海版圖中表現最突出的幾個市場。目前抖音和

快手在海外市場各佔山頭。

然而抖音海外版尚未嘗試商業化。Ｔｉｋ Ｔｏｋ不僅自己沒有接入品牌廣告，也沒有與平

台上的紅人有任何簽約關系，所以哪怕紅人有自己的變現途徑，Ｔｉｋ Ｔｏｋ也不會從中分得

一杯羹。但字節跳動ＣＥＯ張一鳴並不擔心，他認為，海外市場的體量是國內的五倍左右，

Ｔｉｋ Ｔｏｋ和Ｍｕｓｉｃａｌ﹒ｌｙ的天花板還很高，繼續開拓市場和培育用戶是現階段更

重要的事。

