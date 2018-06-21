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21/06/2018 14:54

【政策解讀】瑞銀：Ａ股進入減量博弈，近萬億股權質押低於警戒線

　　《經濟通通訊社２１日專訊》瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，近期Ａ股投資者相對
於Ｈ股投資者的悲觀預期，主要來自於「去影子銀行化」帶來的信用緊縮。Ａ股市場已經進入了
減量博弈，成交量不斷下行至每日３０００－３５００億元（人民幣．下同），出現流動性乾涸
的小市值股票增多。

＊股權質押風險增，近萬億市值股權質押低於警戒線＊

　　高挺於簡評中指出，流動性乾涸的原因主要來自兩方面，一是股權質押風險逐步增加，據瑞
銀測算股權質押在平倉線和警戒線以下的市值分別為４４００億元和５０００億元，二是新股發
行加速的擔憂。流動性風險很小的大藍籌成為市場追捧對象。

＊中國或放鬆政策提振內需，年內降準２００基點＊

　　高挺表示，近期中國的貨幣政策延續微調基調，例如央行運用多種工具加大流動性投放，預
計未來一段時間央行仍會靈活運用各類流動性工具來維護半年末銀行體系資金面的穩定，流動性
大幅趨緊的可能性較低。
　　在宏觀經濟政策方面，他認為，中美貿易摩擦可能持續升級，雖然初步的宏觀影響有限，但
是如果外需大幅放緩，中國有可能會放鬆政策以提振內需，例如偏緊的信貸政策、以及ＰＰＰ
（政府與社會資本合作）和基建相關的緊縮政策，預計年內中國可能繼續降準２００基點，下次
降準時點可能就在未來幾個月。（ｂｉ）

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