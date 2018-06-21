《經濟通通訊社２１日專訊》廣州市金融工作局局長邱億通於「廣州金融」發布會上透露，
廣州市已經擬定擴大金融對外開放提高金融國際化水平的１０條政策措施。這些措施包括放寬外
資准入限制、降低港資澳資金融機構准入門檻、支持開展先行先試業務、支持外資金融機構深度
參與廣州市經濟和社會發展、支持外資金融機構批籌工作、營造優質金融營商環境、加大金融政
策支持力度、加強服務外資金融機構、加強服務外資金融機構人才。（ｂｉ）
21/06/2018 18:04
【擴大開放】廣州擬定擴大金融開放措施，降港澳金融機構准入門檻
《經濟通通訊社２１日專訊》廣州市金融工作局局長邱億通於「廣州金融」發布會上透露，
廣州市已經擬定擴大金融對外開放提高金融國際化水平的１０條政策措施。這些措施包括放寬外
資准入限制、降低港資澳資金融機構准入門檻、支持開展先行先試業務、支持外資金融機構深度
參與廣州市經濟和社會發展、支持外資金融機構批籌工作、營造優質金融營商環境、加大金融政
策支持力度、加強服務外資金融機構、加強服務外資金融機構人才。（ｂｉ）
|生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
|中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
|FOCUS21/06/2018
【FOCUS】摩笛、紅色警戒亂響 北京密密加裝「緩衝墊」
|生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期 90後珠海100萬上車夢
|國際動態21/06/2018
美退出人權理事會 批對以色列存偏見
|FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰