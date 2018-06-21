【擴大開放】廣州擬定擴大金融開放措施，降港澳金融機構准入門檻

《經濟通通訊社２１日專訊》廣州市金融工作局局長邱億通於「廣州金融」發布會上透露，

廣州市已經擬定擴大金融對外開放提高金融國際化水平的１０條政策措施。這些措施包括放寬外

資准入限制、降低港資澳資金融機構准入門檻、支持開展先行先試業務、支持外資金融機構深度

參與廣州市經濟和社會發展、支持外資金融機構批籌工作、營造優質金融營商環境、加大金融政

策支持力度、加強服務外資金融機構、加強服務外資金融機構人才。（ｂｉ）

