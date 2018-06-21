【ＦＯＣＵＳ】摩笛、紅色警戒亂響，北京密密加裝「緩衝墊」

【ＦＯＣＵＳ】中美貿易戰劍拔弩張，北京首提「數量型和質量型」綜合措施反制引人側目

。「質量型」反擊未見真身，當局密密為自己加裝「緩衝墊」，包括疑似過濾人民幣中間價傳遞

維穩信號、公開市場加大淨投放、國務院常務會議預告定向降準等。不過，另一邊廂，美元指數

觸及１１個月高位、南水續流出Ａ股，大摩再吹響「摩笛」，市場震盪恐仍未到最驚嚇時。



＊大摩「勿費心考慮抄底港股」＊



摩根士丹利報告風格以「快閃」著稱，但每當「摩笛」奏起都令投資者難裝充耳不聞。大摩

最新下調恆指１２個月目標至２７２００點；該行警告，不要費心考慮抄底港股（Ｄｏｎ’ｔ

ｂｏｔｈｅｒ ｂｕｙｉｎｇ ｔｈｅ ｄｉｐ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｓｔｏｃｋｓ）

。

大摩解釋，利率走升、人民幣貶值、中美貿易關係惡化等因素，將共同威脅亞洲經濟增長和

企業利潤。鑒於香港與美國貨幣政策的緊密關係及香港公司盈利對中國大陸的依賴性，因此顯得

尤為脆弱。

除了大摩預警，野村最新報告的早期預警指標顯示，香港和中國內地是未來３年面臨金融危

機或內需急劇下降的唯一高危險區；其中香港的紅色警戒信號，甚至比１９９７－９８年亞洲金

融危機高峰期更為顯著。

評級機構惠譽亞太地區主權評級負責人Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｓｃｈｗａｒｔｚ亦指，新興市場

經濟體面臨的外部環境比２０１３年「減碼恐慌（ｔａｐｅｒ ｔａｎｔｒｕｍ）」時更具挑戰

性。



＊匯率牌隱現，美債牌非不可能＊



白宮貿易顧問納瓦洛周二（１９）稱，「我們的電話線是暢通的，一向是暢通的」，或顯示

雙方仍有得傾，但市場對中國祭出「貶值牌」的預期在離岸人民幣兌美元跌穿２００天均線後正

再次升溫。

儘管中間價近兩日累計下調４７１點子，但周三（２０日）仍較市場預期高出逾百點，或顯

示當局或傾向溫水煮蛙式慢跌，而非「８１１」時跳貶。人民幣一年期無本金交割遠期最新報

６﹒５８０５，亦顯示市場並不預期快速貶值走勢。

另一「質量型」反擊牌指向拋售美債，儘管雙刃劍可行性成疑，但俄羅斯４月拋售近一半、

約４７４億美元所持美國國債的案例，無疑增加中國仿效的可能性。此外，美國財政部公布，華

府５月預算赤字較去年同期擴大６６％，達１４６８億美元。

丹斯克銀行駐赫爾辛基的高級經濟學家Ｍｉｋｌａｓｈｅｖｓｋｙ就指，如果貿易戰太激烈

，中國也可能這樣做。大摩前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇亦認為，美國忽視中國

減持美債的風險太過自滿，「中國若不買美債，他們的儲蓄可以用來支持中國經濟，而非美國經

濟。」

中美現仍對壘相互叫陣，７月６日會否真的如期祭出關稅交鋒，或才是股市檢視真正「平貨

」之時。（經濟通通訊社 俞瑾）

