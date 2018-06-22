《陸言堂－陳永陸》貿易戰真正目標，或逼中國再度「放水」

《陸言堂》美國總統特朗普的無常，影響了全球股市的表現。無可否認的是中國現時正處於

下風，這不是因為中國有沒有反擊的能力，而是美國在今次事件上，一直處於主導的位置，當然

這亦與特朗普的習性有關，尤其是他是一個非傳統的政治家，所有事情都不會按常理出牌，令全

球各國根本不知道他如何有效應對他的言行。



不過，如果參考特朗普上任一年多的政策去分析，其實今次他的目標，亦不一定是要與中國

打貿易戰，就是他在處理北韓事件作為例子，最終美國其實是作出不少讓步，同時北韓亦只是重

申他們一直既定的立場，故此不少美國聲音都認為，特朗普並沒有在美朝峰會上，取得任何實質

成果，那為何特朗普會覺得自己已經成功？



原因十分簡易，因為特朗普的目標並非要在短期內解決北韓問題，只是希望令中國面對一定

的壓力，明白美國亦有一定的能力，與北韓直接對話，令中國有機會在亞洲區內問題上，失去一

個重要棋子，而特朗普亦因此在與北韓領袖金正恩會面後不久，正式再度向中國的貿易問題上宣

戰，這令國家主席習近平不得不與金正恩展開年內第三次會面，藉此告訴特朗普北韓問題上，中

國仍然有一定的主導權。



＊美或冀中國暫停去槓桿＊



既然美朝峰會的真正目標是中國，那麼與中國打貿易戰的主要目標又是甚麼？很可能是希望

中國可以暫停去槓桿的行動，甚至逼使中國再度「放水」，因為當全球各國央行都在逐步收緊貨

幣政策的同時，全球的流動性會在未來逐步減少，這將會令美國看似強勢的經濟受到影響，那麼

聯儲局的退市計劃可能要暫停，但這將會出現另一問題，就是如果全球經濟在未來再出現問題，

那麼聯儲局又是否還有空間救市？



故此，聯儲局的退市計劃、尤其是利率正常化不可以暫停，而最佳方法就是逼使其他國家減

慢退市計劃，甚至可以再度放寬銀根，而宣稱開打貿易戰是最佳的方法，至少歐洲央行的退市行

動，現在至少要延後至年底才有機會進行。所以如果人行在短期內宣布大規模的「放水」計劃，

如全面降準等，那麼美國突然宣布願意與中國重新談判，亦不足為奇。



當然，參考２００８至０９年的歷史，中國當時大量放寬借貸，令產能過剩等問題到今日仍

未能解決，故此再度大規模「放水」又是否一個可行的方案？還是會令長遠的問題變得更嚴峻？

這的確要好好想清楚，但問題是美國又會給予多少空間中國思考？７月６日美國將會對中國進行

第一階段的徵稅計劃，即代表中國現在只有不足２星期的時間，思考以上問題。

《獨立股評人 陳永陸》

