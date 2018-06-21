《ＥＴＦ焦點－袁健聰》責任投資你要知

《ＥＴＦ焦點》投資股票其實殊不簡單，成為公司股東後，投資者可運用投票權，影響企業

的發展方向，從而影響社會。機構投資者如主權基金等則更甚，其巨額資金源自納稅人或社會服

務，在投資時須避免對環境、社會不利的公司，如軍火公司等。因此，投資者除了評估企業財務

表現，也應將環境（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、社會（Ｓｏｃｉａｌ）和公司治理

（Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ）等因素（統稱ＥＳＧ）納入考量之中。

投資者可如何評估ＥＳＧ？分析師於研究公司年報的同時，需要針對ＥＳＧ與公司管理層作

出討論，確保公司遵守法規及未來的發展方向對社會、環境有益。同時，投資者需要為ＥＳＧ研

究設立框架，定義何謂保護環境等。不同行業有不同準則，故需要為各行業甚至企業度身設計

ＥＳＧ框架。

投資以獲利為目的，不少個人投資者或認為責任投資與利潤的關係不大。其實，企業考量

ＥＳＧ可助其降低內部風險、提升客戶及內部員工滿意度，最終提高商業利益，間接惠及股價。

高盛報告曾以迴測（Ｂａｃｋ－Ｔｅｓｔｉｎｇ）分析ＥＳＧ，發現ＥＳＧ分數高的公司之現金

回報率與回報穩定性都較高。

儘管如此，並非所有ＥＳＧ因素都可提升回報，例如公司的男女比例或與回報無關。若所有

員工的工作能力相同，則聘請不同性別的員工不會帶來額外回報。然而，若公司文化中男女不平

權，則會阻礙企業發展。

要驗證ＥＳＧ能否產生額外回報，其中一個方法是使用迴測（Ｂａｃｋ－Ｔｅｓｔｉｎｇ）

，把ＥＳＧ的分數作為投資因子（Ｆａｃｔｏｒ），假設回到過去並只長倉ＥＳＧ分數高、短倉

ＥＳＧ分數低的公司，以評核甚麼ＥＳＧ因素可創造價值。投資ＥＳＧ企業不單可助社會持續發

展，也能營造良好環境予公司長久經營。在投資基金時，不妨優先考慮有採納ＥＳＧ概念的投資

經理。《惠理基金量化投資副總裁 袁健聰》



＊ 投資涉及風險，往績不代表將來表現。以上資料僅供參考，並不構成任何投資建議，亦不應

視作投資決策之依據。

