《陶冬天下－陶冬》貨幣是圓的，政策是長方的

《陶冬天下》「足球是圓的，球場是長方的」，這個在世界盃開賽的第一個星期已經被一再

證明了，冷門不斷，老牌勁旅失足，明星獻醜，眼鏡碎片滿地。球場無確定性，成為最大的確定

性。



在四年一度的足球盛會揭幕的同一周，全球貨幣政策也迎來了轉折性的一周。



這周中，美國聯儲不僅加息，而且政策語言趨向鷹派，將２０２０年的前瞻性利率預測推高

到比中期均衡點高出５０基點的高位。美國貨幣當局在肢體語言上顯示出對美國經濟增長、通貨

膨脹、勞工市場的信心，市場解讀為鷹派，美元匯率抽升，不過美國國債利率卻反應不大。



歐洲央行宣布今年９月啟動退出ＱＥ計劃，年底完全停止購買國債，加息則最快也要等到明

年下半年。ＥＣＢ總裁德拉吉稱ＱＥ會長期成為政策工具箱的一部分，市場研判為是假收縮、真

觀望，甚至有人稱其為“ｃｒｅａｔｉｖｅｌｙ ｄｏｖｉｓｈ「（富有創意的鴿派）。同樣是

收縮貨幣政策，歐元匯率卻跌到今年的最低位，歐債一片歡聲。



日本央行同周也開了例會，對退出隻字未提，日圓基本跟著美元沉浮。中國人民銀行沒有政

策例會的，但是５月貨幣信貸數據則低迷不振，中國的流動性壓力愈來愈大，不少企業面臨債務

周轉困難。



金融危機迄今，已屆十載。全球經濟相繼步出了衰退，央行政策也開始脫離單邊呵護的極端

主義路線，貨幣環境正常化成為大趨勢。這不僅是對經濟形勢、通貨膨脹環境的判斷，也是一種

政治姿態，更是對資產價格暴漲的焦慮。但是另一方面各國央行都明白，眼下所見的復甦更多是

巨額流動性催生出來的數據幻影，由於改革未見大進展，生產力提高不多，一旦撤回貨幣保障，

經濟可能很快陷入新的困境。



和傳統央行不同，這一代貨幣政策決策者不願意接受經濟有下行周期這個經濟學現實，每每

試圖用人為政策來維持增長現狀，所以他們對擺脫非常態貨幣政策表現得異常的猶豫。美國的經

濟增長情況最好，通貨膨脹壓力已現，失業率已觸數十年的底部。這使得鴿派著稱的鮑威爾，也

要像老鷹那樣拍拍翅膀。歐洲去年經濟形勢好過預期，而今年增長轉弱，但是投資級國債已經買

少見少了，停止買債計劃其實是形勢所逼，所以ＥＣＢ在停止買債上主動出手，對於加息就不甚

積極。



日本的經濟形勢較差，通貨膨脹一度接近政策目標，但是現在又開始回落了。獲得連任的黑

田東彥於是不再暗示退出ＱＥ，日本試圖在美歐退出中促使日圓回軟，借奧運會勢頭重振經濟。

中國的貨幣政策基調大體中性，但是嚴厲監管逼使銀行表外業務迅速收縮，民間融資成本攀升，

債務違約頻現。



其實，美國並沒有打算大力收緊貨幣政策，只是因為歐日打越位戰術，美元被升值了。中國

有意降低債務槓桿，不過也不願意見到經濟出現大幅下滑，但是在美元匯率和貿易糾紛的門前雙

鬼爭搶頭球中，希望能夠守住系統性風險。《陶冬》



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