【本港樓市】英皇：下半年樓價升幅不大，豪宅不受經濟周期影響

《經濟通通訊社２１日專訊》樓價持續有升幅，英皇國際（００１６３）執行董事張炳強於

全年業績記者會表示，暫時看不見有任何大因素令下半年樓市有大調整，預計樓價會平穩上升大

約３至５％，但料豪宅不會受經濟周期影響，因豪宅買家的經濟能力較強。他表示，集團會繼續

增加土地儲備，由於港島區供應極度缺乏而升值潛力大，暫時會主攻港島區。

英皇國際１７╱１８財年租金收入升３５％，至１１﹒５４億元，英皇國際董事總經理兼英

皇娛樂酒店（００２９６）執行董事范敏嫦於記者會指，雖然息口向上，市場需要時間消化，但

去年度租金收入大幅增長，有足夠資源收購物業，對集團有信心，亦得到銀行支持，所以未構成

大壓力。

至於空置稅會否對集團的收益造成影響，張炳強指，若稅收不是太顯著，相信影響不大，但

詳情仍有待政府公布。

未來英皇即將會推出七項新物業發展銷售，包括屯門小欖冠發街、深水埗「喜遇」、屯門大

欖、壽臣山、半山摩羅廟街、半山奧卑利街、及跑馬地英皇駿景酒店舊址等項目。

英皇娛樂（００２９６）的博彩收入較上年度下跌８％，由１３﹒６億跌至１２﹒５億

元，范敏嫦表示，業務有大約１０％上落屬正常現象，亦由於受制於賭枱數目和酒店房間的限制

，業務未能有大增長，但會以服務留客。（ｊｏ）

