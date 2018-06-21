花旗私人銀行：人民幣有溫和貶值壓力

《經濟通通訊社２１日專訊》花旗私人銀行亞太區投資策略師彭程在記者會表示，中國不會

以人民幣貶值作為貿易工具應對美國，人民幣有溫和貶值壓力，相信人民銀行更傾向限制人民幣

而非推動其貶值。

彭氏指，降準是周期性和結構性動作，若內地想要一個現代化的金融市場，肯定要降低存款

準備金率，也要將短期流動性變成長期流動性，才可以讓銀行及金融機構正常運作。

花旗私人銀行環球首席投資策略師魏廷文表示，如果美國經濟增長持續，預計明年底前再加

６次息。（ｄｌ）

