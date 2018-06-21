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21/06/2018 12:44

花旗私人銀行：人民幣有溫和貶值壓力

　　《經濟通通訊社２１日專訊》花旗私人銀行亞太區投資策略師彭程在記者會表示，中國不會
以人民幣貶值作為貿易工具應對美國，人民幣有溫和貶值壓力，相信人民銀行更傾向限制人民幣
而非推動其貶值。
　　彭氏指，降準是周期性和結構性動作，若內地想要一個現代化的金融市場，肯定要降低存款
準備金率，也要將短期流動性變成長期流動性，才可以讓銀行及金融機構正常運作。
　　花旗私人銀行環球首席投資策略師魏廷文表示，如果美國經濟增長持續，預計明年底前再加
６次息。（ｄｌ）

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