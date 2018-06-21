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即市新聞

21/06/2018 17:40

【本港樓市】代理：４月１２０４伙私宅落成，創半年來最多

　　《經濟通通訊社２１日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，隨著荃灣大型項目落成，
４月份私宅落成量重越千伙。
　　根據屋宇署今天最新發表的資料月報顯示，４月全港共有５個私人住宅項目，合共１２０４
個單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），創半年來最多，並較３月份的４２７
伙大增１﹒８倍；至於今年首四個月則有２４６３伙私宅落成，較去年同期５４３６伙按年減少
５５％。
　　４月本港共有５個私宅項目正式落成，當中包括荃灣「柏傲灣」，涉及９８３個單位；其次
為半山波老道２１號（第１期），涉及單位伙數１１５個；至於其餘項目包括屯門「ＴＨＥＰＡ
ＲＫＶＩＬＬＥ」（１００伙）、山頂白加道３５號（３伙）及清水灣安寧徑２號（３伙）。
　　　雖然今年首四個月落成量僅佔差估署全年預測的１８１３０伙約１３﹒６％，但預計下半
年仍有不少焦點項目可望竣工，當中包括紅磡「環海．東岸」（１００８伙）、荃灣「海之戀」
（９７０伙）、將軍澳「ＭＯＮＴＥＲＥＹ」（９２６伙）、「海翩堅」（８５７伙）、啟德「
嘉匯」（９００伙）、「天寰」（８２２伙）、筲箕灣「形薈」（６５０伙）、北角「ＦＬＥＵ
ＲＰＡＶＩＬＩＡ」（６１１伙）等，再加上其他中小型項目，相信全年最終有機會挑戰１﹒９
萬伙，勢創十四年以來新高。（ｃｙ）

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