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即市新聞

21/06/2018 14:47

【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底，小米登場戲碼依舊？

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國手機品牌商小米集團在港上市，今日舉行投資者推介會，
據報下周起公開招股，預計７月９日主板掛牌。小米將是近兩年來全球最大規模首次公開發行（
ＩＰＯ），亦是港交所放寬「同股不同權」限制下首家大型股份在港上市。小米同時具備「獨角
獸」概念，上市自然萬眾觸目。
　　據報小米集團上市發售２１﹒８億股，當中三成半是「舊股」，而按每股１７至２２元的招
股價計算，整體公司估值在４２０４﹒２億元至５４４４﹒４億元（約５３９億至６９８億美元
）之間；若行使超額配股權，估值可高達５４８３﹒４億元。小米若以上述最低估值５３９億美
元計，與最初目標１０００億美元估值，一幅削減近一半。
　　小米ＩＰＯ指導價格區間對比２０１９年預估利潤為２２﹒７至２９﹒９倍（假設超額配股
權獲完全行使），而按今年預估利潤計算，比率為３９﹒６至５１﹒３倍。相比新經濟股「股王
」騰訊（０７００）目前預測市盈率３７﹒５倍，小米估值相對較高。
　　然而，有消息指出，中移動（００９４１）、高通、順豐（深：００２３５２）、招商局集
團等為小米上市的基石投資者，當中中移動擬認購約１億美元股份。在群星拱照下，小米定必吸
引機構投資者及小投資者捧場。
　　綜合近一年半在港掛牌的七隻焦點新經濟股，普遍獲極大幅度的超額認購，投資者中籤率極
低。掛牌之後，股價即時衝高，然而上日數日之間創出高位後反覆向下，持續尋底，以現價比對
上市價，絕大部分仍然「潛水」（見下表）。七隻新經濟股中，目前只有閱文（００７７２）仍
然「浮水」，現價仍比上市高出逾三成。而在在各公司之業績，目前只有閱文錄得盈利，其他的
仍然「見紅」，何時虧轉盈未可得知。
　　小米目前以較低估值上市，相信可以吸引一定的投資者，掛牌後股價仍有一定上升空間。然
而，是否可以脫離其他新經濟股的「戲碼」－－掛牌衝高後反覆尋底，或許要看小米最終定價水
平、整體大市表現，以至集團自身的未來盈利能力而定，一切有待時間驗證。

　表列近一年半在港掛牌的新經濟股股價表現

　　　　　　　　　　　　　　　　上市價　　　上市以來最低位╱　　　　　最新股價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最高位　　　　　　（比對上市價變動）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　美圖公司（０１３５７）　　　８﹒５０元　　　　６﹒６８元╱　　　　　６﹒８９元
　（２０１６年１２月掛牌）　　　　　　　　　　２３﹒０５元　　　　（－１８﹒９％）

　眾安在綫（０６０６０）　　５９﹒７０元　　　４９﹒７５元╱　　　　５２﹒３５元
　（２０１７年９月掛牌）　　　　　　　　　　　９７﹒８０元　　　　（－１２﹒３％）

　閱文集團（００７７２）　　５５﹒００元　　　５９﹒４５元╱　　　　７３﹒００元
　（２０１７年１１月掛牌）　　　　　　　　　１１０﹒００元　　　　（＋３２﹒７％）

　雷蛇（０１３３７）　　　　　３﹒８８元　　　　２﹒１２元╱　　　　　２﹒１３元
　（２０１７年１１月掛牌）　　　　　　　　　　　５﹒４９元　　　　（－４５﹒１％）

　易鑫集團（０２８５８）　　　７﹒７０元　　　　３﹒３８元╱　　　　　３﹒５０元
　（２０１７年１１月掛牌）　　　　　　　　　　１０﹒１８元　　　　（－５４﹒５％）

　平安好醫生（０１８３３）　５４﹒８０元　　　４２﹒７０元╱　　　　５２﹒９０元　　
　（２０１８年５月掛牌）　　　　　　　　　　　５８﹒７０元　　　　　（－３﹒５％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：資料截至今日中午收市

（ｅｃ）

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