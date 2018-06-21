【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底，小米登場戲碼依舊？

《經濟通通訊社２１日專訊》中國手機品牌商小米集團在港上市，今日舉行投資者推介會，

據報下周起公開招股，預計７月９日主板掛牌。小米將是近兩年來全球最大規模首次公開發行（

ＩＰＯ），亦是港交所放寬「同股不同權」限制下首家大型股份在港上市。小米同時具備「獨角

獸」概念，上市自然萬眾觸目。

據報小米集團上市發售２１﹒８億股，當中三成半是「舊股」，而按每股１７至２２元的招

股價計算，整體公司估值在４２０４﹒２億元至５４４４﹒４億元（約５３９億至６９８億美元

）之間；若行使超額配股權，估值可高達５４８３﹒４億元。小米若以上述最低估值５３９億美

元計，與最初目標１０００億美元估值，一幅削減近一半。

小米ＩＰＯ指導價格區間對比２０１９年預估利潤為２２﹒７至２９﹒９倍（假設超額配股

權獲完全行使），而按今年預估利潤計算，比率為３９﹒６至５１﹒３倍。相比新經濟股「股王

」騰訊（０７００）目前預測市盈率３７﹒５倍，小米估值相對較高。

然而，有消息指出，中移動（００９４１）、高通、順豐（深：００２３５２）、招商局集

團等為小米上市的基石投資者，當中中移動擬認購約１億美元股份。在群星拱照下，小米定必吸

引機構投資者及小投資者捧場。

綜合近一年半在港掛牌的七隻焦點新經濟股，普遍獲極大幅度的超額認購，投資者中籤率極

低。掛牌之後，股價即時衝高，然而上日數日之間創出高位後反覆向下，持續尋底，以現價比對

上市價，絕大部分仍然「潛水」（見下表）。七隻新經濟股中，目前只有閱文（００７７２）仍

然「浮水」，現價仍比上市高出逾三成。而在在各公司之業績，目前只有閱文錄得盈利，其他的

仍然「見紅」，何時虧轉盈未可得知。

小米目前以較低估值上市，相信可以吸引一定的投資者，掛牌後股價仍有一定上升空間。然

而，是否可以脫離其他新經濟股的「戲碼」－－掛牌衝高後反覆尋底，或許要看小米最終定價水

平、整體大市表現，以至集團自身的未來盈利能力而定，一切有待時間驗證。



表列近一年半在港掛牌的新經濟股股價表現



上市價 上市以來最低位╱ 最新股價

最高位 （比對上市價變動）

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美圖公司（０１３５７） ８﹒５０元 ６﹒６８元╱ ６﹒８９元

（２０１６年１２月掛牌） ２３﹒０５元 （－１８﹒９％）



眾安在綫（０６０６０） ５９﹒７０元 ４９﹒７５元╱ ５２﹒３５元

（２０１７年９月掛牌） ９７﹒８０元 （－１２﹒３％）



閱文集團（００７７２） ５５﹒００元 ５９﹒４５元╱ ７３﹒００元

（２０１７年１１月掛牌） １１０﹒００元 （＋３２﹒７％）



雷蛇（０１３３７） ３﹒８８元 ２﹒１２元╱ ２﹒１３元

（２０１７年１１月掛牌） ５﹒４９元 （－４５﹒１％）



易鑫集團（０２８５８） ７﹒７０元 ３﹒３８元╱ ３﹒５０元

（２０１７年１１月掛牌） １０﹒１８元 （－５４﹒５％）



平安好醫生（０１８３３） ５４﹒８０元 ４２﹒７０元╱ ５２﹒９０元

（２０１８年５月掛牌） ５８﹒７０元 （－３﹒５％）

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註：資料截至今日中午收市



（ｅｃ）

