《日入而息》小米入場費四千多元，滬指創近年新低，港股挫四百點

《今天重點》﹡小米（０１８１０）投資者推介會雷軍到場暫未回應提問；小米料下月９日

上市，入場費４４４４﹒３元；新經濟股掛牌衝高後反覆尋底，小米登場戲

碼依舊？

﹡野村料人行最快本周六降準，官方將採更多寬鬆措施；

瑞銀指Ａ股進入減量博弈，近萬億股權質押低於警戒線



《即日市況》﹡滬指創近兩年新低，港股挫４００點收２９２９６直逼「牛熊線」



《深滬股市》﹡預告定向降準未提振，滬指收跌１﹒４％再失二千九



《美元匯價》﹡美元短期保持強勢，受避險資金需求提振；歐元最新報１﹒１５３８╱４２

，日圓最新報１１０﹒５１╱５４



《公司業績》﹡華寶國際（００３３６）全年賺近１３億人幣增１９％，末期息１５港仙

﹡英皇國際（００１６３）年度少賺３﹒２％至３３﹒７２億，息６﹒１仙

﹡英皇娛樂酒店（００２９６）年度多賺１３﹒６％至近４億，息５﹒７仙

﹡宏安集團（０１２２２）全年賺１２﹒２億升１８９％，息０﹒５仙

﹡宏安地產（０１２４３）全年賺逾１８億增近４６倍，派息０﹒６５仙

﹡德萊建業（０１５４６）全年多賺１﹒４５倍，末期息２﹒５仙

﹡香港興業（００４８０）去年盈利大升至２３億元，派末期息７仙及十送一

紅股

﹡ＩＤＧ能源（００６５０年度由虧轉盈賺１４４９萬元，不派末期息

﹡莎莎（００１７８）全年賺４﹒４億增３５％，末期息連特別息派１４仙

﹡謝瑞麟（００４１７）十三個月賺４９４２萬元，不派末期息

﹡鷹美（０２３６８）全年多賺４８％至２﹒３億元，息倍增至１２仙

﹡山東高速金融（００４１２）年度溢利升３２１％至６﹒７億元，不派息

﹡中港照相（０１１２３）上財年虧轉盈賺３８２０萬，不派末期息

﹡互太紡織（０１３８２）年度純利跌２４％至７﹒４４億元，末期息

１８﹒５仙

﹡ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）首季度純利升３０％至逾１﹒２億元



《公司資訊》﹡李小加稱中美貿易衝突對全球有影響，重申沙特亞美必定來港上市；李小加

料煞停ＣＤＲ因風險大，不干預新經濟公司估值

﹡騰訊（００７００）推遊戲新機制，未成年人單日消費超５００元將提醒和

確認

﹡維信金科（０２００３）首掛開報２０元，與招股價持平

﹡亞博科技（０８２７９）與江蘇體彩中心訂立三年框架協議

﹡天臣控股（０１２０１）合作研發新能源汽車及零部件

﹡中國置業投資（００７３６）因巿況欠佳終止配售協議

﹡英皇國際（００１６３）表示下半年樓價升幅不大，豪宅不受經濟周期影響

﹡莎莎國際（００１７８）去年港澳營業額增長７﹒９％，同店銷售增長

３﹒９％；本港首季度同店銷售增２５％，目標開店五至六間；透過整合令

電商虧損收窄，中國業務首兩月表現一般

﹡ＩＤＧ能源（００６５０）表示貿易戰現沒有帶來影響，公司負債水平降

﹡港鐵（０００６６）董事局決定全面檢討沙中線管理、工程程序及通報機制

﹡天鴿互動（０１９８０）去年５月起認購５批招商銀行理財產品



《國企紅籌》﹡粵海投資（００２７０）獲銀行提供２０億港元貸款融資，為期三年

﹡招商局中國基金（００１３３）斥４千萬人幣投資人工智能芯片公司

﹡中國鋁業（０２６００）與控股股東成立合資公司開發海外項目



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）、騰訊等成立粵港澳大灣區智能汽車合作夥伴

﹡舜宇光學（０２３８２）最近進行反向路演，不知悉清股價不尋常變動原因



《中國要聞》﹡中國將探索養老保險基金境外投資

﹡上海市委全體會議下周三召開

﹡國信中心表示內地民宿去年交易規模１４５億增逾７０％

﹡商務部表示如果美出台徵稅清單，中方將作出強有力回應；美方濫用徵稅手

段，將嚴重破壞世界貿易秩序

﹡世界盃旅遊消費報告１０萬國人赴俄花費料超３０億

﹡財政部表示防控地方政府隱性債務風險，加快財稅改革；今年中央一般公共

預算支出已下達９１﹒４％

﹡國資委主任會見諾基亞總裁，交流５Ｇ發展；國資委主任赴中船集團調研，

強調要做強做優主業

﹡西藏開展電力體制改革

﹡吉林省工商局表示給予新設立「四新經濟」企業１至２年包容期

﹡廣電總局夥湖北廣電網絡及３６０共建安全電視網絡

﹡北京城市副中心通州投資８０億人幣建「能源互聯網」

﹡阿里、螞蟻金服與江西簽合作協議，打造智能產業項目



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０９４１﹒０７點



《其他消息》﹡行政長官林鄭月娥在法國推廣一帶一路及大灣區發展

﹡法庭下月１９日起禁旁聽人士於有陪審團的案件使用電話

﹡梁頌昕行李門司法覆核案開審，揭機管局兩個月前刪同行同檢要求

﹡林卓廷要求立法會大會討論會否用特權法向港鐵索取資料；立法會下月４日

討論會否以特權法查土瓜灣站削鋼筋事件

﹡屋宇署表示４月批出１３份建築圖則，２５份入伙紙

﹡本港５月份整體通脹率升至２﹒１％，符合預期

﹡３月份私營機構就業人數升１﹒１％，職位空缺增９％

﹡深股通額度全日流出１２﹒６１億，港股通暫用６﹒３億；滬股通額度全日

用４﹒２７億元，港股通暫用３﹒１３億

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