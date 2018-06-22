《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４４６１﹒７０ 跌 １９６﹒１０點╱０﹒８０％
標普５００ ２７４９﹒７６ 跌 １７﹒５６點╱０﹒６３％
納斯達克 ７７１２﹒９５ 跌 ６８﹒５６點╱０﹒８８％
倫敦富時１００ ７５５６﹒４４ 跌 ７０﹒９６點╱０﹒９６％
法蘭克福ＤＡＸ １２５１１﹒９１ 跌 １８３﹒２５點╱１﹒４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１６﹒０１ 跌 ５６﹒３０點╱１﹒０５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９﹒９７，歐元兌美元１﹒１６１２
22/06/2018 08:02
《日出而作》道指挫１９６點八連跌，布油跌逾２％，美元獲利回吐
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４４６１﹒７０ 跌 １９６﹒１０點╱０﹒８０％
標普５００ ２７４９﹒７６ 跌 １７﹒５６點╱０﹒６３％
納斯達克 ７７１２﹒９５ 跌 ６８﹒５６點╱０﹒８８％
倫敦富時１００ ７５５６﹒４４ 跌 ７０﹒９６點╱０﹒９６％
法蘭克福ＤＡＸ １２５１１﹒９１ 跌 １８３﹒２５點╱１﹒４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１６﹒０１ 跌 ５６﹒３０點╱１﹒０５％
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