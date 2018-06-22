《盤前攻略》Ａ股表現弱勢及貿易戰陰霾，港股續下試２９１２９點

《經濟通通訊社２２日專訊》中美貿易紛爭續困擾美國股市，加上歐盟今日起對美國貨品實

施報復性關稅，美股昨日全線向下，道指跌１９６點，報２４４６１點。標指軟１７點，報

２７４９點。納指挫６８點，報７７１２點。歐股亦受貿易戰陰霾拖累，英法德三大指數跌幅介

乎５６點至１８３點。



＊恆指夜期下試二萬九關，布蘭特期油挫逾２％＊



恆指夜期收報２９０１８點，跌２７８點，低水２７８點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１３１點，報２９１６５點。預託證券造價大致向下，騰訊下跌

１﹒２８％，折合港元報３９１﹒７３元。友邦跌０﹒９９％，折合港元報６６﹒９８元。建行

跌０﹒９３％，折合港元報７﹒３５元。國壽跌１﹒０７％，折合港元報２０﹒７８元。中石化

挫１﹒０９％，折合港元報７﹒０２元。

可油輸出國組織（ＯＰＥＣ）會議前夕，紐約８月期油收跌１７美仙，或０﹒２６％，報６

５﹒５４美元。倫敦布蘭特８月期油跌１﹒６９美元，或２﹒２６％，收７３﹒０５美元。



＊小米招股凍結市場部分資金，港股反彈動力弱＊



Ａ股昨日未能止瀉，一度下試本周二（１９日）低位２８７１點，低見２８７２點，全日急

跌１﹒４％，報２８７５點。為挽回Ａ股劣勢，國務院此前再預告將實施定向降準，但市場普遍

對中美貿易戰憂慮未有明顯緩和跡象，加上規模龐大的股權質押倩況有所惡化，以及美元強勢下

人民幣持續走低，Ａ股後市充滿隱憂，從而拖低港股表現。

港股於本周三（２０日）稍為反彈後無以為繼，大市成交亦未有配合，當日成交只有１０９

８億元，反映反彈動力不足。另外，首隻以同股不同權形式在港招股的小米（０１８１０）料最

快在下月９日上市，並於下周一（２５日）開始招股，預期認購反應將相當熱烈，變相吸走部分

資金，因而影響大市成交。Ａ股疲弱、美元升值及貿易戰因素亦持續影響港股，暫未見到明顯的

反彈動力，料後市有很大機會會失守２５０天線（２９２８２點），並將下試今年２月初低位

２９１２９點。（ｔｔ）

