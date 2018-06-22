《窩輪匯智－劉嘉輝》便宜莫貪，計清輪價防接貴貨

《窩輪匯智》港股受貿易戰的拖累，上周顯著向下恆指下試２５０天線。投資情緒偏淡，惟

市場上貼價熊證供應有待補回，有部分投資者想以小博大追入繼續看淡，轉戰一些高槓桿認沽證

的機會。



不過，以高槓桿產品應市，投資者除要對短線股價走勢別具慧眼之外，產品選擇亦非常重要

。以６月１３至２１日的恆指一個大跌浪作例子，其間跌幅為１４２９點。假設我們於６月１３

日入市看淡，試比較三隻都是６月到期的恆指認沽證Ａ、Ｂ及Ｃ︰行使價分別為３０２８８、

２９２８８及２８６００點，實際槓桿４１、４７、及６０倍，市場價格為２﹒１仙、１仙及１

仙。



進取的投資者若單純看銀碼及槓桿，或會認為Ｃ既有高槓桿、亦有價錢低的特性，是最

「抵」的選擇。那我們就比較一下產品於６月２１日收市表現，Ａ、Ｂ及Ｃ分別收報９﹒６仙、

４仙及１﹒４仙，升幅為３５０％、３００％及４０％。



以上可見，即使三隻產品都升，為何原先認為最「抵」的一隻，回報遠不及其他，而且遠較

理論槓桿為低？



那就是與市場價格有關。Ｃ為三證中最價外，理應較Ｂ的價錢為低。惟港交所規定於主板上

市最低買賣價格為１仙，亦因此若有投資者以１仙沽出Ｃ證而又有買盤買入，１仙便成了Ｃ的即

市價格。可是，只要略懂計價便知道，Ｃ的真正價格有機會比１仙還要低。所以，若投資者以

１仙於市場接貨，其實是接貴了貨，亦因此其最終的升幅遠較Ａ及Ｂ為低的原因。投資者若見不

到輪商為輪證報價，可致電發行商要求報價，若理論價格低於１仙，發行商便不能為輪證提供流

通量。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

