  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2018 11:37

《套期保值－蕭猷華》期指守２９０００，後市未絕望

　　《套期保值》中美貿易摩擦加劇，加上美元強勢，恐資金續從新興市場流出、黃金不但沒有
避險資金流入，反而遭遇沽壓，顯示投資者最近以持現金為上，對特朗普反覆變臉的性格投不信
任票。
　　美股在歷史高位徘徊、內地股市則跌至超過兩年低位、新興市場股市一直下滑，導致美元強
勢，美匯指數升至９５﹒３０水平。香港股市資金進出自如，港股難免作為國際ＡＴＭ提款機，
自然成為大戶沽貨的最佳市場。內地受去槓桿和資金緊絀影響，市傳人民銀行快將減存款準備金
，內銀板塊將受惠。

＊後市還看中美貿易戰＊

　　不過，投資者現時信心薄弱，追強股怕摸頂，撈弱股就不斷重複中伏，究竟離場觀望會否是
最好的選擇？筆者認為現階段絕不建議清倉，原因有二；１，美國納斯達克指數持續創新高，顯
示投資者仍然選擇吸納有前景的股票，假若中美貿易戰有轉機，股市便會出現快速轉向。第二，
習近平主席昨天會見全球首席執行員會特別圓桌峰會議時表示，「中國人講和氣生財，還是大家
你好我好大家好，皆大歡喜，不要在這個時候自相殘殺起來，要共同做個大蛋糕，分享成果達致
共贏」。習主席似乎釋出善意，故此，中美貿易戰會否緩和下來，將是決定股市走勢的重要因素


＊不建議造淡＊

　　筆者認為恆生指數期貨在２９０００點是重要支持位，倘若美股繼續下跌，港股亦要下試
２８５００點，但現水平筆者不建議造淡；倘若中美貿易戰有突如其來的轉機，港股便會急劇反
彈。故此，現階段持貨不重的投資者仍以觀望為上，除非貿易戰持續惡化，恆生指數期貨跌穿
２８８００點，則要考慮減持。否則，恆生指數期貨若升破２９４００點可追入，上望
３００００點。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
FOCUS21/06/2018
【FOCUS】摩笛、紅色警戒亂響 北京密密加裝「緩衝墊」
生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期　90後珠海100萬上車夢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN