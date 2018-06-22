《套期保值－蕭猷華》期指守２９０００，後市未絕望

《套期保值》中美貿易摩擦加劇，加上美元強勢，恐資金續從新興市場流出、黃金不但沒有

避險資金流入，反而遭遇沽壓，顯示投資者最近以持現金為上，對特朗普反覆變臉的性格投不信

任票。

美股在歷史高位徘徊、內地股市則跌至超過兩年低位、新興市場股市一直下滑，導致美元強

勢，美匯指數升至９５﹒３０水平。香港股市資金進出自如，港股難免作為國際ＡＴＭ提款機，

自然成為大戶沽貨的最佳市場。內地受去槓桿和資金緊絀影響，市傳人民銀行快將減存款準備金

，內銀板塊將受惠。



＊後市還看中美貿易戰＊



不過，投資者現時信心薄弱，追強股怕摸頂，撈弱股就不斷重複中伏，究竟離場觀望會否是

最好的選擇？筆者認為現階段絕不建議清倉，原因有二；１，美國納斯達克指數持續創新高，顯

示投資者仍然選擇吸納有前景的股票，假若中美貿易戰有轉機，股市便會出現快速轉向。第二，

習近平主席昨天會見全球首席執行員會特別圓桌峰會議時表示，「中國人講和氣生財，還是大家

你好我好大家好，皆大歡喜，不要在這個時候自相殘殺起來，要共同做個大蛋糕，分享成果達致

共贏」。習主席似乎釋出善意，故此，中美貿易戰會否緩和下來，將是決定股市走勢的重要因素

。



＊不建議造淡＊



筆者認為恆生指數期貨在２９０００點是重要支持位，倘若美股繼續下跌，港股亦要下試

２８５００點，但現水平筆者不建議造淡；倘若中美貿易戰有突如其來的轉機，港股便會急劇反

彈。故此，現階段持貨不重的投資者仍以觀望為上，除非貿易戰持續惡化，恆生指數期貨跌穿

２８８００點，則要考慮減持。否則，恆生指數期貨若升破２９４００點可追入，上望

３００００點。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

