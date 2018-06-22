《選股情報－石鏡泉》照舊

《選股情報》貿戰未停，估仍如昨。



昨日（２１日）文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。

短期阻力：３０１，３０５，３０８。

短期支持：２９１，２８８，２７２。」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

