《選股情報》貿戰未停，估仍如昨。
昨日（２１日）文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
短期阻力：３０１，３０５，３０８。
短期支持：２９１，２８８，２７２。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
22/06/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》照舊
《選股情報》貿戰未停，估仍如昨。
昨日（２１日）文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
短期阻力：３０１，３０５，３０８。
短期支持：２９１，２８８，２７２。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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