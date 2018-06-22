【穿牛熊線】港股開市後曾挫２０６點報２９０８９，為年內最低位

《經濟通通訊社２２日專訊》外圍仍然未明朗，道指昨晚跌１９６點，拖累港股今早低開

８０點報２９２１５，失守２５０天線（２９２９５點）後，跌勢一度加劇，最多挫２０６點報

２９０８９為年內最低位，亦是自去年１２月１８日以來低位。

重磅股友邦保險（０１２９９）現價跌０﹒６７％，報６７﹒２元；成交約４８９萬股，涉

資３﹒３０億元。中資金融股續弱，建行（００９３９）報７﹒３６元，跌０﹒８１％，成交達

３６３３萬股，涉資２﹒６８億元。

國企指數報１１２９６，跌０﹒６０％或跌６７點。上證綜合指數報２８５４﹒７３，跌

２１﹒０８點或跌０﹒７３％，成交１６７﹒８１億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國銀行（０３９８８） ３﹒８７元 跌１﹒２８％

中國平安（０２３１８） ７５﹒４５元 跌０﹒８５％

建設銀行（００９３９） ７﹒３６元 跌０﹒８１％

騰訊控股（００７００） ３９３﹒６０元 跌０﹒８１％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒２０元 跌０﹒６７％

匯豐控股（００００５） ７３﹒８５元 跌０﹒７４％

中海油 （００８８３） １２﹒５０元 升０﹒４８％

中國移動（００９４１） ６８﹒９０元 升０﹒５１％

舜宇光學（０２３８２） １４６﹒６０元 升２﹒５２％

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