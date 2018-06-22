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22/06/2018 09:41

【穿牛熊線】港股開市後曾挫２０６點報２９０８９，為年內最低位

　　《經濟通通訊社２２日專訊》外圍仍然未明朗，道指昨晚跌１９６點，拖累港股今早低開
８０點報２９２１５，失守２５０天線（２９２９５點）後，跌勢一度加劇，最多挫２０６點報
２９０８９為年內最低位，亦是自去年１２月１８日以來低位。
　　重磅股友邦保險（０１２９９）現價跌０﹒６７％，報６７﹒２元；成交約４８９萬股，涉
資３﹒３０億元。中資金融股續弱，建行（００９３９）報７﹒３６元，跌０﹒８１％，成交達
３６３３萬股，涉資２﹒６８億元。
　　國企指數報１１２９６，跌０﹒６０％或跌６７點。上證綜合指數報２８５４﹒７３，跌
２１﹒０８點或跌０﹒７３％，成交１６７﹒８１億元人民幣。
　　　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國銀行（０３９８８）　　　　３﹒８７元　　　跌１﹒２８％
　　中國平安（０２３１８）　　　７５﹒４５元　　　跌０﹒８５％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒３６元　　　跌０﹒８１％
　　騰訊控股（００７００）　　３９３﹒６０元　　　跌０﹒８１％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６７﹒２０元　　　跌０﹒６７％
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒８５元　　　跌０﹒７４％
　　中海油　（００８８３）　　　１２﹒５０元　　　升０﹒４８％
　　中國移動（００９４１）　　　６８﹒９０元　　　升０﹒５１％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１４６﹒６０元　　　升２﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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