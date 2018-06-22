《經濟通通訊社２２日專訊》維珍妮（０２１９９）發盈喜，預期截至２０１８年３月３１
日止年度溢利較去年顯著增加。綜合純利出現顯著增幅，主要由於客戶訂單增加，及越南工廠持
續提升效率所致。
公司預計年度業績將於今年６月３０日或之前刊發。（ｋｚ）
22/06/2018 08:57
【企業盈喜】維珍妮（０２１９９）料年度溢利升，客戶訂單增加
《經濟通通訊社２２日專訊》維珍妮（０２１９９）發盈喜，預期截至２０１８年３月３１
日止年度溢利較去年顯著增加。綜合純利出現顯著增幅，主要由於客戶訂單增加，及越南工廠持
續提升效率所致。
公司預計年度業績將於今年６月３０日或之前刊發。（ｋｚ）
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