【企業盈警】利時（５２６）料年度錄重大虧損，公平值變動所致

《經濟通通訊社２２日專訊》利時集團（００５２６）發盈警，預期截至２０１８年３月３

１日止年度將錄得重大虧損。

公司指，重大虧損乃由於２０１７年２月７日，完成之天津市汽車銷售業務收購事項之尚未

發行，而將於今年稍後時間發行的或有代價股份，確認公平值變動約１０﹒１９億元人民幣，此

虧損完全為公司股份之市場價格變動，導致有關公平值變動相關的會計處理之結果，與汽車銷售

業務之經營表現並無關係。

公司預計年度業績將於今年６月２８日刊發。（ｋｚ）

