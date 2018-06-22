《經濟通通訊社２２日專訊》利時集團（００５２６）發盈警，預期截至２０１８年３月３
１日止年度將錄得重大虧損。
公司指，重大虧損乃由於２０１７年２月７日，完成之天津市汽車銷售業務收購事項之尚未
發行，而將於今年稍後時間發行的或有代價股份，確認公平值變動約１０﹒１９億元人民幣，此
虧損完全為公司股份之市場價格變動，導致有關公平值變動相關的會計處理之結果，與汽車銷售
業務之經營表現並無關係。
公司預計年度業績將於今年６月２８日刊發。（ｋｚ）
22/06/2018 08:59
【企業盈警】利時（５２６）料年度錄重大虧損，公平值變動所致
《經濟通通訊社２２日專訊》利時集團（００５２６）發盈警，預期截至２０１８年３月３
１日止年度將錄得重大虧損。
公司指，重大虧損乃由於２０１７年２月７日，完成之天津市汽車銷售業務收購事項之尚未
發行，而將於今年稍後時間發行的或有代價股份，確認公平值變動約１０﹒１９億元人民幣，此
虧損完全為公司股份之市場價格變動，導致有關公平值變動相關的會計處理之結果，與汽車銷售
業務之經營表現並無關係。
公司預計年度業績將於今年６月２８日刊發。（ｋｚ）
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