【穿牛熊線】港股半日挫７８點報２９２１７，創今年新低

《經濟通通訊社２２日專訊》中美貿易紛爭續困擾美國股市，加上歐盟今日起對美國貨品實

施報復性關稅，美股隔晚（２１日）全線向下，道指跌１９６點，報２４４６１點。標指軟１７

點，報２７４９點。納指挫６８點，報７７１２點。

港股連日跟隨美股走弱，加上Ａ股持續向下，港股今早低開８０點，並先行失守俗稱「牛熊

線」的２５０天線（２９２９５點），隨著內銀股及港交所（００３８８）下挫所拖累，港股跌

幅一度擴至２０６點，低見２９０８９點，創今年以來新低。其後，友邦（０１２９９）獲買盤

追入升逾１％，港股一度倒升６點，高見２９３０２點，但升勢未能持久，最終半日跌７８點或

０﹒２７％，報２９２１７點。半日主板成交５２２﹒２億元。

國指午收跌６０點或０﹒５３％，報１１３０４點。上證綜指半日一度下跌３８點或

１﹒３４％，低見２８３７點，創兩年新低，其後回升，午收報２８８５點，上升１０點或

０﹒３５％。



＊港鐵獲野村唱好升逾２％，舜宇昨急挫後反彈冠藍籌＊



近期受沙中線工程問題困擾的港鐵（０００６６），獲野村上調目標價，由４６﹒４元上調

至５０元，評級由「中性」上調至「買入」，半日升２﹒１４％，報４３元，重上百天線

（４２﹒６８１元）。其他收息股亦見造好，領展（００８２３）漲０﹒７９％，報７０元。煤

氣（００００３）揚０﹒２７％，報１４﹒８８元。中銀（０２３８８）升０﹒９２％，報

３８﹒６元。

舜宇（０２３８２）昨日急挫９％後，現價反彈２﹒１７％，報１４６﹒１元，為升幅最大

藍籌。瑞聲（０２０１８）升０﹒７％，報１１６﹒２元。丘鈦（０１４７８）漲２﹒６３％，

報６﹒６３元。信利（００７３２）揚３﹒１７％，報１﹒６３元。

重磅股方面，港交所跌１﹒２３％，報２４１元，盤中低見２４０元，創近半年新低。騰訊

（００７００）軟０﹒５５％，報３９４﹒６元。匯控（００００５）跌０﹒４７％，報

７４﹒０５元。友邦逆市升０﹒５２％，報６８﹒０５元。建行（００９３９）跌０﹒５４％，

報７﹒３８元。工行（０１３９８）走低０﹒５％，報６﹒０３元。



＊布油挫２％油股跑輸藍籌，人民幣走弱國航挫逾２％＊



石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）今日將在維也納開會決定是否增產，惟市場同時憂慮美國會增

加產油量，布蘭特期油昨日跌２﹒２％，收７３﹒０５美元。中石油（００８５７）半日跌

２﹒２５％，報５﹒６４元，為表現最差藍籌。中石化（００３８６）緊隨其後，跌

１﹒５５％，報６﹒９９元。中海油（００８８３）走低１﹒２９％，報１２﹒２８元。

汽車股個別發展，比亞迪（０１２１１）逆市升３﹒２％，報４９﹒０５元，為升幅最大國

指成份股。長汽（０２３３３）跌１﹒３３％，報６﹒６８元。吉利（００１７５）軟

０﹒４６％，報２１﹒８元。東風（００４８９）走高１﹒１４％，報８﹒８５元。

美元強勢人民幣持續走弱，國航（００７５３）跌２﹒１２％，報８﹒７８元。東航

（００６７０）軟０﹒９７％，報６﹒１２元。南航（０１０５５）走低１﹒７７％，報

７﹒７６元。（ｔｔ）

