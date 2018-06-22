【穿牛熊線】港股開跌８０點報２９２１５，失守２５０天線

《經濟通通訊社２２日專訊》中美貿易紛爭續困擾美國股市，加上歐盟今日起對美國貨品實

施報復性關稅，美股昨日全線向下，道指跌１９６點，報２４４６１點。標指軟１７點，報

２７４９點。納指挫６８點，報７７１２點。歐股亦受貿易戰陰霾拖累，英法德三大指數跌幅介

乎５６點至１８３點。

恆指夜期收報２９０１８點，跌２７８點，低水２７８點。港股ＡＤＲ比例指數跌１３１點

，報２９１６５點。

港股低開８０點報２９２１５點，失守俗稱「牛熊線」的２５０天線（２９２９５點）。國

指跌３５點報１１３２９點。

中移動（００９４１）現價上升２﹒１２％，報７０元，暫升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒８０元 下跌０﹒８１％

港交所 （００３８８） ２４１﹒００元 下跌１﹒２３％

騰訊控股（００７００） ３９５﹒６０元 下跌０﹒３０％

建設銀行（００９３９） ７﹒３９元 下跌０﹒４０％

中國移動（００９４１） ７０﹒００元 上升２﹒１２％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒３５元 下跌０﹒４４％

工商銀行（０１３９８） ６﹒０２元 下跌０﹒６６％

中國平安（０２３１８） ７５﹒５５元 下跌０﹒７２％

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