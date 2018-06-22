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即市新聞

22/06/2018 09:23

【穿牛熊線】港股開跌８０點報２９２１５，失守２５０天線

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中美貿易紛爭續困擾美國股市，加上歐盟今日起對美國貨品實
施報復性關稅，美股昨日全線向下，道指跌１９６點，報２４４６１點。標指軟１７點，報
２７４９點。納指挫６８點，報７７１２點。歐股亦受貿易戰陰霾拖累，英法德三大指數跌幅介
乎５６點至１８３點。
　　恆指夜期收報２９０１８點，跌２７８點，低水２７８點。港股ＡＤＲ比例指數跌１３１點
，報２９１６５點。
　　港股低開８０點報２９２１５點，失守俗稱「牛熊線」的２５０天線（２９２９５點）。國
指跌３５點報１１３２９點。
　　中移動（００９４１）現價上升２﹒１２％，報７０元，暫升幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７３﹒８０元　　　下跌０﹒８１％
　　港交所　（００３８８）　２４１﹒００元　　　下跌１﹒２３％
　　騰訊控股（００７００）　３９５﹒６０元　　　下跌０﹒３０％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒３９元　　　下跌０﹒４０％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒００元　　　上升２﹒１２％
　　友邦保險（０１２９９）　　６７﹒３５元　　　下跌０﹒４４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　６﹒０２元　　　下跌０﹒６６％
　　中國平安（０２３１８）　　７５﹒５５元　　　下跌０﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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