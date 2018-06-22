《盤後部署》憧憬降準港股再大跌空間有限，企穩２９３００成關鍵

《經濟通通訊社２２日專訊》中美貿易紛爭續困擾美國股市，加上歐盟今日起對美國貨品實

施報復性關稅，美股隔晚（２１日）全線向下，道指跌１９６點，報２４４６１點。港股連日跟

隨美股走弱，加上Ａ股持續向下，港股今早低開８０點，並先行失守俗稱「牛熊線」的２５０天

線（２９２９６點），隨著內銀股等板塊下挫所拖累，跌幅一度擴至２０６點，低見２９０８９

點，創今年新低。午後在重磅股帶動下走勢轉好，最多曾倒升１４０點，高見２９４３６點。最

終全日上升４２點或０﹒１５％，報２９３３８點。主板成交９９０﹒４５億元，較上日減少

４﹒２８％。

國指跌２４點或０﹒２２％，報１１３３９點。憧憬降準，滬指倒升１３點或０﹒４９％，

報２８８９點。



＊官媒指人民幣下半年將走穩＊



受聯儲局加息、全球市場不確定性上升影響，人民幣兌美元匯率持續下跌。人行旗下的《金

融時報》引述市場分析指，美元持續走強是導致人民幣貶值的主要原因。但中國經濟增長韌性較

足，匯率企穩運行有底氣，目前外匯市場供求和預期基本穩定，人民幣匯率不會出現大幅波動。

中國目前仍未就中美貿易戰作出下一步行動，有分析指中央有機會是希望以拉低人民幣，以

報復美國，不過若人民幣過份貶值，可能會影響金融市場的氣氛及信心，Ａ股可能會持續疲弱，

而港股亦會受拖累。所以在留意雙方在貿易戰枱面上的各力外，亦要關心人民幣及Ａ股的走勢。



＊港股目前再大跌的空間有限＊



今日開市初段俗稱「牛熊線」的２５０天線已失守，港股目前較重要的關口要看二萬九，若

然中美貿易戰在本週末未有重大負面消息提出，相信在二萬九能有初步支持。

此外，有傳聞指出人民銀行可能最快在明日（２３日）降準，並且可能覆蓋大多數銀行，實

際上等同於全面降準，市場預期此舉有提振市場信心的意味，料有利於Ａ股回穩。

港股自月內高位３１５２１點已累跌逾２０００點，雖然現時反彈乏力，不過若人行真的一

如市場估計降準，而Ａ股亦因而反彈，料港股再大幅下跌的空間有限，目前主要看大市短線能否

企穩於２９３００之上，否則有機會再調整。（ａｌ）

