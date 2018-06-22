【朝鮮局勢】特朗普稱北韓已展開全面無核化，惟美官員指無新動靜

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普表示，北韓正炸毀國內四大核試驗場地，還表

示全面無核化的進程已經展開，但美國官員們指，自上周美朝峰會至今尚無未有證據證明。

特朗普在白宮內閣會議中表示，北韓已經停止運送包括彈道導彈在內的飛彈，並正在摧毀試

驗場，當中一個已被炸毀。

目前還不清楚特朗普所指的是北韓哪個試驗場，據美國官員稱，沒有證據表明自特朗普與金

正恩６月１２日峰會以來，有拆除任何試驗場的新動作。（ｍｎ）

