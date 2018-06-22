《台股攻略－馮偉明》貿易戰繼續發酵，台股跌４１點

《台股攻略》台股今日收市跌４１﹒７９點，收報１０８９９﹒２８點，成交量為新台幣

１４８３﹒３３億元。

受歐美股市續跌影響，台積電雖然早盤平盤下開出，但中午過後有買盤湧入，以微升作收。

大立光今日有回吐，數次回試新台幣４３００元支撐。而鴻海則收市下跌。電子股方面，ＬＥＤ

族群包括光磊、鼎元、宏齊及東貝等股價創波段新高。至於被動元件、ＭＯＳＦＥＴ及ＩＣ設計

等版塊，國巨跌逾４％，華新科及奇力新捱沽，跌幅超過６％；錸德跌停、中環跌幅約９％。非

電子股方面，雲品將以新台幣７﹒８億元購入台北車站的君品酒店，今日攻上漲停鎖住，生醫股

包括智擎及中裕等股價強勢。金融股國泰金、元大金、新光金、中信金及第一金則收紅。

以國際局勢來看，宜持續留意大陸及歐盟等是否會進一步提出有關關稅的反擊，但因下周有

台積電、國泰金及富邦金的除息，這能否展開填息行情，將牽動台股走勢的表現。以短線來看不

排除有回試年線的壓力。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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