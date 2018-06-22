  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2018 17:29

《台股攻略－馮偉明》貿易戰繼續發酵，台股跌４１點

　　《台股攻略》台股今日收市跌４１﹒７９點，收報１０８９９﹒２８點，成交量為新台幣
１４８３﹒３３億元。
　　受歐美股市續跌影響，台積電雖然早盤平盤下開出，但中午過後有買盤湧入，以微升作收。
大立光今日有回吐，數次回試新台幣４３００元支撐。而鴻海則收市下跌。電子股方面，ＬＥＤ
族群包括光磊、鼎元、宏齊及東貝等股價創波段新高。至於被動元件、ＭＯＳＦＥＴ及ＩＣ設計
等版塊，國巨跌逾４％，華新科及奇力新捱沽，跌幅超過６％；錸德跌停、中環跌幅約９％。非
電子股方面，雲品將以新台幣７﹒８億元購入台北車站的君品酒店，今日攻上漲停鎖住，生醫股
包括智擎及中裕等股價強勢。金融股國泰金、元大金、新光金、中信金及第一金則收紅。
　　以國際局勢來看，宜持續留意大陸及歐盟等是否會進一步提出有關關稅的反擊，但因下周有
台積電、國泰金及富邦金的除息，這能否展開填息行情，將牽動台股走勢的表現。以短線來看不
排除有回試年線的壓力。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道22/06/2018
【小米上市】佛系港交所vs虎媽中證監 中港態度大不同
FOCUS22/06/2018
【FOCUS】內地股匯樓市共震 美資大行「提示」應對侵侵之道
生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN