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22/06/2018 09:03

【企業盈警】鼎億集團（０５０８）料全年虧損下降超過６０％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》鼎億集團投資（００５０８）發盈警，與２０１７年年度相比
，預期於截至３月３１日止年度擁有人應佔的虧損大幅下降６０％以上。
　　主要歸因於：衍生金融資產公平值變動所產生的淨收益增加；衍生金融負債公平值變動所產
生的淨虧損減少；及２０１７年年度沒有贖回可換股票據的收益。
　　公司預期於六月底公布年度業績。（ａｌ）

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