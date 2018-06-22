  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2018 11:29

《窩輪豪情－梁業豪》期指即市支持位上移至２９１１２

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費者服務業
、資訊科技業與能源業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為太古Ａ（０００１９）、高鑫
零售（０６８０８）與華潤燃氣（０１１９３），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為
太古Ａ、高鑫零售與康師傅（００３２２）。
　　恆指期貨裂口低開後，立即從開市位２９０４３展開即市反彈，其後價位於２９０５７與
２９２３８間反覆上，然後嘗試往上突破，完全補回１５分鐘圖「下跌裂口」２９２２６－
２９２７０。ＳＴＣ和ＭＡＣＤ成功轉好，令不少淡友於周末前平舊倉套利，為港股增添上升動
力。不過，價位依然有待上企保歷加通道中軸，確認大市已經正式轉強。此外，ＳＡＲ極點高位
２９２３４阻力被升破位，即市支持位已上移至２９１１２。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報４８﹒１７９，國企指數ＩＢＳＩ則報４５﹒３１６，顯示藍籌股以
主動沽盤較為積極，國企股亦以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動沽盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則見跌勢喘定，惟依然反
彈乏力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
FOCUS21/06/2018
【FOCUS】摩笛、紅色警戒亂響 北京密密加裝「緩衝墊」
生財有道21/06/2018
【大灣區】盼升值變港樓首期　90後珠海100萬上車夢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN