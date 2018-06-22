《窩輪豪情－梁業豪》期指即市支持位上移至２９１１２

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費者服務業

、資訊科技業與能源業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為太古Ａ（０００１９）、高鑫

零售（０６８０８）與華潤燃氣（０１１９３），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為

太古Ａ、高鑫零售與康師傅（００３２２）。

恆指期貨裂口低開後，立即從開市位２９０４３展開即市反彈，其後價位於２９０５７與

２９２３８間反覆上，然後嘗試往上突破，完全補回１５分鐘圖「下跌裂口」２９２２６－

２９２７０。ＳＴＣ和ＭＡＣＤ成功轉好，令不少淡友於周末前平舊倉套利，為港股增添上升動

力。不過，價位依然有待上企保歷加通道中軸，確認大市已經正式轉強。此外，ＳＡＲ極點高位

２９２３４阻力被升破位，即市支持位已上移至２９１１２。

恆生指數ＩＢＳＩ現報４８﹒１７９，國企指數ＩＢＳＩ則報４５﹒３１６，顯示藍籌股以

主動沽盤較為積極，國企股亦以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動沽盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則見跌勢喘定，惟依然反

彈乏力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

