《談國論企－黎偉成》貿易戰眾皆損當非仁人之道

《談國論企》特朗普對中國輸業商品以至在美投資經營的中資企業作出連二接三的緊密打擊

，單邊主義窮凶極惡所掀的經貿戰如期爆發，無疑對中國的對外經貿產生負面影響，甚至重大壓

力和損失，但美方亦會蒙受中方被動的反制措施衝擊，受損難免。尤其是特朗普居然「視友為敵

」的歐盟、日本、澳洲等輸美鋼鐵加徵關稅，受千夫所指，所面對的政經損害是多重的，美國和

世界有難矣！混世魔王特朗普！



＊美國將受中國歐盟日本等反制受損或深重＊



主動對中國所掀貿易戰，特朗普及其「親信」團隊，居然認為此舉可以「強有力」地「痛擊

」中國，使中國在可能蒙受巨大損失的威脅底下「就範」，但此人之「天真」在於（１）所面對

的對手，是中國共產黨領導底下的中華人民共和國，而共產黨的黨性從來就是受壓不屈服、遇強

不妥協，特別是在對外方面一直採取「五項原則」辦事，故特朗普之「個人霸道主義」和極度「

單邊主義」的悲劣思維、性格未見稍改，更不斷膨脹和變本加厲，對中共是絕對行不通的；尤其

是（２）貿戰之戰，是主動的美方和被動的中方之「戰」，貿易、經濟甚至更重要的政治損失

、禍害，是雙方的，美方不會不受損，而是同樣受到巨大的損失。

我對特朗普所掀的仇華貿戰所作出的初步評估，是中美雙方受損的程度皆嚴重，而要先論者

當為（甲）美國。特朗普之劣行，會自招其損：（一）重重失信於國際，背離美國前總統奧巴馬

所簽的協議，甚至中美較早前達成的貿易磋商《聯合聲明》，更對中國、歐盟、日本等各國單向

的加徵進口關稅，「單邊主義」劣行當然引發多方反制、反擊，故美國所要面對的是各國的多重

、沉重的壓力，所受損害不可忽視，四面楚歌。

由是要（二）從特朗普掀起環球貿戰對美國的影響如之何。先談最重要的特朗普對中國掀發

的貿戰，影響或損害的重點有（Ｉ）先是發動的主要針對中國輸美科技產品或服務所加徵關稅，

會使美國當地的科技企業不利於生產、經營，理由是：美國企業每每引入包括以中國為主的相對

較便宜的零部件及配件，以減低產銷成本，如今加徵關稅使生產成本突轉昂貴，削弱內銷及出口

的競爭力，而歐、亞等地的科技及相關產品亦會乘虛而入的增加銷美力度，難道特朗普又要運用

其「總統特權」作限？

更是重要者，為（ＩＩ）特朗普再威脅中國一旦採取反制措施便會對另一批輸美商品的加徵

關稅，所涉者很有可能難以全屬科技產品及服務，而此２０００億美元中，很有可能是頗不少之

美國民生之所需，包括農產品、食品和日用品，對「美國優先」的民生，又有何好處？



＊特朗普亦面對稅改效應遜色等問題困擾＊



需要高度留意的，是（ＩＩＩ）特朗普入主白宮之後，迅即採取的「稅務改革」措施，把商

業及個人繳稅稅率大幅下降，無疑使當地的經濟受到一定程度的刺激，但亢奮的力度開始減退，

甚至有報告指所產生的效益已回落至十分低水平，如特朗普堅持對中國甚至美國的傳統「盟友」

繼續在關稅上的打擊，到頭來會使美國經濟亦受重創。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

