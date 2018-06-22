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22/06/2018 09:41

《異動股》舜宇（２３８２）昨急挫９％後，現反彈２％暫最佳藍籌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）昨日急挫９％後，現價反彈
２﹒３１％，報１４６﹒３元，暫升幅最大藍籌；成交約１０５萬股，涉資１﹒５２億元，主動
買盤６１％。
　　舜宇昨日公布，董事會注意到公司股份成交價近期有所波動。公司最近進行反向路演，當中
公司向投資者就技術和市場的近期發展及增長動力提供最新資料，惟概無列明有關公司銷售收入
、毛利率、盈利預測或股價預測的數字。
　　董事會確認，除公告所披露公司進行的反向路演外，董事會並不知悉導致該價格變動的任何
原因。
　　現時，恆生指數報２９１７４，下跌１２１點或下跌０﹒４１％，主板成交９０﹒９２億元
。上證綜合指數報２８５３﹒５８，下跌２２﹒２３點或下跌０﹒７７％，成交１６４﹒１１億
元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒２２元　　　下跌０﹒５５％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒７０元　　　上升１﹒４５％
　　通達集團　（００６９８）　　　１﹒６６元　　　下跌２﹒９２％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒５９元　　　上升０﹒６３％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒７０元　　　下跌１﹒７３％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　６﹒５０元　　　上升０﹒６２％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　１１５﹒７０元　　　上升０﹒２６％
　　富智康　　（０２０３８）　　　１﹒２４元　　　無升跌
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒４３元　　　下跌１﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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