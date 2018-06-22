  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2018 16:42

【ＩＰＯ反應】消息指梁志天設計集團首日配售部分已足額認購

　　《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，梁志天設計集團（０２２６２）首日配售部分已足額
認購。
　　消息指，該公司預期集資額約２億至３億元，按每股０﹒７１至１﹒０５元發售２﹒８５億
股，９０％作配售股份，餘下１０％公開發售，集資規模２﹒０２至２﹒９９億元。以每手
３０００股計算，入場費為３１８１﹒７５元。今日起至下周三（２７日）中午招股，本月２７
日定價，７月５日聯交所掛牌，有望成為第一間在香港上市的純設計公司。（ｊｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道22/06/2018
【小米上市】佛系港交所vs虎媽中證監 中港態度大不同
FOCUS22/06/2018
【FOCUS】內地股匯樓市共震 美資大行「提示」應對侵侵之道
生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN