《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，梁志天設計集團（０２２６２）首日配售部分已足額
認購。
消息指，該公司預期集資額約２億至３億元，按每股０﹒７１至１﹒０５元發售２﹒８５億
股，９０％作配售股份，餘下１０％公開發售，集資規模２﹒０２至２﹒９９億元。以每手
３０００股計算，入場費為３１８１﹒７５元。今日起至下周三（２７日）中午招股，本月２７
日定價，７月５日聯交所掛牌，有望成為第一間在香港上市的純設計公司。（ｊｎ）
22/06/2018 16:42
【ＩＰＯ反應】消息指梁志天設計集團首日配售部分已足額認購
《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，梁志天設計集團（０２２６２）首日配售部分已足額
認購。
消息指，該公司預期集資額約２億至３億元，按每股０﹒７１至１﹒０５元發售２﹒８５億
股，９０％作配售股份，餘下１０％公開發售，集資規模２﹒０２至２﹒９９億元。以每手
３０００股計算，入場費為３１８１﹒７５元。今日起至下周三（２７日）中午招股，本月２７
日定價，７月５日聯交所掛牌，有望成為第一間在香港上市的純設計公司。（ｊｎ）
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