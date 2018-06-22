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22/06/2018 16:50

【駐京專電】中證監：去年存在違法失信記錄機構１０７２家

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，中證監對２０１７年度證券期貨市場各類活躍主體的誠信狀況進行了分析梳理。從違法失
信主體情況看，２０１７年度存在違法失信記錄的機構共１０７２家。其中，上市公司相關責任
主體３５５家、非上市公眾公司相關責任主體１１７家、公司債券發行人５７家、證券公司７５
家、基金管理公司２７家、期貨公司５２家、證券投資咨詢機構４６家、基金銷售機構３７家、
資信評級機構２家，會計師事務所２２家、資產評估機構１６家、律師事務所１４家、私募基金
管理人１７４家、機構投資者６１家、其他違法失信機構１７家。其中，以上市公司相關主體、
私募基金。
　　管理人相關主體和非上市公眾公司相關主體為主，約佔全部違法違規主體的６０﹒２％。
　　２０１７年度存在違法失信記錄的個人共１７１６人。其中，上市公司相關人員９２７人、
非上市公眾公司相關人員７７人，公司債券發行人相關人員２４人，證券公司從業人員１０９人
，基金管理公司從業人員６０人、期貨公司從業人員５４人、證券投資咨詢機構從業人員１人、
會計師事務所從業人員員１０６人、資產評估機構從業人員３７人、律師事務所從業人員１８人
、私募基金管理人從業人員員２９人、個人投資者２４５人，其他人員員２９人。其中，以上市
公司相關人員（包括上市公司董監高，上市公司控股股東、實際控制人，上市公司持股５％以上
個人投資者，上市公司並購重組交易對方董監高，擬上市公司董監高）為主，佔比５４％。

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