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即市新聞

22/06/2018 16:24

《美元走勢－羅明立》美匯指數整固短線９４﹒５至９５﹒５上落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０７　　　１０９﹒８８　　　１０９﹒９８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６３８　　　１﹒１６００　　　１﹒１６３３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２８２　　　１﹒３２４４　　　１﹒３２７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１９　　　０﹒９８９８　　　０﹒９９００
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５６　　　７﹒８４２３　　　７﹒８４４６

　　《美元走勢》美國截至上周初申領失業救濟人數為２１﹒８萬，低於市場預期的２２萬，亦
較上次的２２﹒１萬低。持續申領失業救濟人數達１７２﹒３萬，亦略低於預期的１７３萬。不
過，美國６月費城聯儲製造業指數為１９﹒９，低於預期的２９。另外，５月份諮商會領先指標
按月上升０﹒２％，低於預期的０﹒４％。美國聯儲局主席鮑威爾認為，勞工市場持續改善，提
供進一步加息的理據。
　　美匯指數目前處於整固階段，短線於９４﹒５至９５﹒５區間上落。技術走勢上，美匯指數
需要於９５水準以上建立支持，後市才有望反復挑戰９６﹒５、９８水準；否則，美匯指數可能
向下測試９３﹒２０支持。建議投資者於９４﹒５附近可以買入美元。
　
＊鎊匯１﹒３３２初步阻力＊
　
　　英倫銀行昨日（２１日）維持基準利率於０﹒５％不變，不過投票支持加息的委員由５月份
的２名增加至３名，反映委員會逐步傾向收緊貨幣政策，分析師預計英倫銀行８月加息的機會上
升，支持英鎊上漲。不過，英國「脫歐」問題帶來政局不穩，可能影響央行的政策決定，英鎊
１﹒３３２０是初步阻力。

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒６０　　　１１０﹒８０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６２０　　　１﹒１５００　　　１﹒１６７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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