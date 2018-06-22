《美元走勢－羅明立》美匯指數整固短線９４﹒５至９５﹒５上落

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒０７ １０９﹒８８ １０９﹒９８

歐元╱美元 １﹒１６３８ １﹒１６００ １﹒１６３３

英鎊╱美元 １﹒３２８２ １﹒３２４４ １﹒３２７３

美元╱瑞郎 ０﹒９９１９ ０﹒９８９８ ０﹒９９００

美元╱港元 ７﹒８４５６ ７﹒８４２３ ７﹒８４４６



《美元走勢》美國截至上周初申領失業救濟人數為２１﹒８萬，低於市場預期的２２萬，亦

較上次的２２﹒１萬低。持續申領失業救濟人數達１７２﹒３萬，亦略低於預期的１７３萬。不

過，美國６月費城聯儲製造業指數為１９﹒９，低於預期的２９。另外，５月份諮商會領先指標

按月上升０﹒２％，低於預期的０﹒４％。美國聯儲局主席鮑威爾認為，勞工市場持續改善，提

供進一步加息的理據。

美匯指數目前處於整固階段，短線於９４﹒５至９５﹒５區間上落。技術走勢上，美匯指數

需要於９５水準以上建立支持，後市才有望反復挑戰９６﹒５、９８水準；否則，美匯指數可能

向下測試９３﹒２０支持。建議投資者於９４﹒５附近可以買入美元。



＊鎊匯１﹒３３２初步阻力＊



英倫銀行昨日（２１日）維持基準利率於０﹒５％不變，不過投票支持加息的委員由５月份

的２名增加至３名，反映委員會逐步傾向收緊貨幣政策，分析師預計英倫銀行８月加息的機會上

升，支持英鎊上漲。不過，英國「脫歐」問題帶來政局不穩，可能影響央行的政策決定，英鎊

１﹒３３２０是初步阻力。





方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１０﹒８０ １０９﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

