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即市新聞

22/06/2018 08:27

【空置稅】７１收租盤涉３０００伙，豁免空置稅成疑

　　地產建設商會倡出租項目獲豁免一手空置稅，據統計，現時取得滿意紙的出租項目約
３０００伙，佔政府統計９０００伙餘貨的三分之一，出租單位徵空置稅將成為市場最大的爭論
點。
　　對於政府公布的９０００伙餘貨存量，市場一直有不同觀點。例如有代理行計算餘貨，包括
未入伙的樓花項目，因而數量超過９０００伙；但亦有代理行只計算已取得入伙紙的非出租項目
，因而只得４１００伙，兩者相差甚遠。但政府統計的數字卻連出租中的項目也視為餘貨單位。
　　有業界人士按政府列出的條款進行統計，２０１１年或以後獲發入伙紙的項目、至今未售出
而又出租的項目，大約有７１個，涉及約２９２４個單位。若連已上載樓書發售中的項目，即約
４１００伙，再加上已獲發入伙紙但從未推售的單位約２０００伙，合計約９０００餘伙，與政
府統計的數量頗貼近。
　　不過，收租中的７１個項目約２９２４個單位，會否列入徵收空置稅對象則成為市場焦點。
根據代理提供的資料顯示，７１個收租項目中，涉及最多出租單位的項目，要數新世界發展
（０００１７）旗下跑馬地桂芳街服務式住宅項目ＥＩＧＨＴ　ＫＷＡＩ　ＦＯＮＧ，共提供
１５６個單位，於２０１５年３月獲發入伙紙，現時呎租約７０元。
　　事實上，跑馬地區有數幢全新樓盤被發展商包裝成服務住宅出租，例如英皇（００１６３）
旗下ＴＨＥ　ＵＮＩＴ（６８伙）、嘉里（００６８３）旗下Ｒｅｓｉｇｌｏｗ（１０６伙），
個別呎租逾１００元。《香港經濟日報》

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