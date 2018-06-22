【新股上市】消息：５１信用卡開始探索投資者需求，售股全屬新股

《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》引述交易文件報道，中國最大的線上信用卡管理平

台５１信用卡公司，今日開始為擬議的香港ＩＰＯ探索投資者需求，預計發售股份全屬新股。

根據該公司３月向港交所提交的文件，花旗集團和招商證券是其ＩＰＯ的聯席保薦人。

截至去年底，該公司管理約１﹒０６億張信用卡，應用程式的註冊用戶達８１００萬。

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