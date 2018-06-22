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即市新聞

22/06/2018 10:26

【貿易開戰】華晨中國：未受貿易戰影響，有信心今年銷售超標

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華晨中國（１１１４）主席兼執行董事吳小安今早出席股東會
後表示，中美貿易戰對該公司有正面的影響，有信心可超出預期銷售目標。
　　吳小安稱，現時在貿易戰下，汽車價格政策仍保持不變，中國應對貿易戰實施反措施，對美
國進口車加徵２５％關稅。他相信此舉對於進口車價格影響會較差，但對華晨則沒有關係，因此
價格仍保持平穩，沒有下調壓力，反有正面的影響。
　　吳小安續稱，公司今年的銷售目標是增加２０％，非常有信心能夠超越目標。回應與寶馬集
團的合作，他指現時雙方認真探討開發新工場、或擴大現在有工場。他強調任何中國的汽車政策
都不會影響他們與寶馬已有１５年的合作關係，希望在未來引進沒有引進過的車。
　　回應國務院關稅稅則委員會降低汽車整車及零部件進口關稅，執行副總裁吳麗儀表示，現時
汽車整車稅率為２５％的１３５個稅號和稅率為２０％的４個稅號的稅率降至１５％，降稅幅度
分別為４０％、２５％。因此令公司汽車生產成本下降，有正面影響。
　　對於國家新能源政策，吳麗儀表示，計劃推出符合國家未來兩年要求的兩款新車，也會於
２０２０年推出純電動寶馬車於全球發售，其他新產品推出後，也會帶來新能源版本。（ｋｔ）

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