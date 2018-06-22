【企業盈警】年年卡（３７７３）料中期業績轉虧，因折扣率減少

《經濟通通訊社２２日專訊》年年卡（０３７７３）發盈警，預料截至６月底止中期業績轉

盈為虧，主要由於從中國電信運營商及分銷商獲得的折扣率與２０１７年同期相比減少、通過電

子銀行系統及線下渠道進行手機話費充值的需求減少、與國內銀行的營銷活動增加導致分銷及銷

售開支增加，以及員工成本上升所拖累。（ｃｈ）

