《經濟通通訊社２２日專訊》年年卡（０３７７３）發盈警，預料截至６月底止中期業績轉
盈為虧，主要由於從中國電信運營商及分銷商獲得的折扣率與２０１７年同期相比減少、通過電
子銀行系統及線下渠道進行手機話費充值的需求減少、與國內銀行的營銷活動增加導致分銷及銷
售開支增加，以及員工成本上升所拖累。（ｃｈ）
22/06/2018 17:36
【企業盈警】年年卡（３７７３）料中期業績轉虧，因折扣率減少
《經濟通通訊社２２日專訊》年年卡（０３７７３）發盈警，預料截至６月底止中期業績轉
盈為虧，主要由於從中國電信運營商及分銷商獲得的折扣率與２０１７年同期相比減少、通過電
子銀行系統及線下渠道進行手機話費充值的需求減少、與國內銀行的營銷活動增加導致分銷及銷
售開支增加，以及員工成本上升所拖累。（ｃｈ）
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