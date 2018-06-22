  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2018 17:36

【企業盈警】年年卡（３７７３）料中期業績轉虧，因折扣率減少

　　《經濟通通訊社２２日專訊》年年卡（０３７７３）發盈警，預料截至６月底止中期業績轉
盈為虧，主要由於從中國電信運營商及分銷商獲得的折扣率與２０１７年同期相比減少、通過電
子銀行系統及線下渠道進行手機話費充值的需求減少、與國內銀行的營銷活動增加導致分銷及銷
售開支增加，以及員工成本上升所拖累。（ｃｈ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道22/06/2018
【小米上市】佛系港交所vs虎媽中證監 中港態度大不同
FOCUS22/06/2018
【FOCUS】內地股匯樓市共震 美資大行「提示」應對侵侵之道
生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN