《經濟通通訊社２２日專訊》世紀金花（００１６２）發盈喜，預期截至今年３月底止年度
業績虧轉盈，將錄得溢利約２３６０萬元（人民幣．下同），去年同期則虧損近３﹒５億元。
公司指，虧轉盈主要由於收益由去年同期增加約１４３０萬元；並無一次性商譽減值約
２﹒７３億元；並無因關閉新疆友好門店而造成的一次性虧損約３６００萬元；財務費用淨額較
去年同期減少約３９９０萬元；及關閉虧損的新疆友好門店及陝西唐人街門店而節省營運成本。
（ｋｙ）
22/06/2018 17:02
【企業盈喜】世紀金花料年度業績虧轉盈，錄溢利２３６０萬人民幣
《經濟通通訊社２２日專訊》世紀金花（００１６２）發盈喜，預期截至今年３月底止年度
業績虧轉盈，將錄得溢利約２３６０萬元（人民幣．下同），去年同期則虧損近３﹒５億元。
公司指，虧轉盈主要由於收益由去年同期增加約１４３０萬元；並無一次性商譽減值約
２﹒７３億元；並無因關閉新疆友好門店而造成的一次性虧損約３６００萬元；財務費用淨額較
去年同期減少約３９９０萬元；及關閉虧損的新疆友好門店及陝西唐人街門店而節省營運成本。
（ｋｙ）
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