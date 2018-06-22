【企業盈喜】大明國際料上半年業績將由虧轉盈，主因毛利得到改善

《經濟通通訊社２２日專訊》大明國際（０１０９０）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月將會錄得純利，去年同期則錄得錄得的虧損，由虧轉盈主要因為毛利得到改善。

公司指，毛利得到改善的主要原因包括由於營運效率改善，收入的增加大於成本的上升，從

而提高毛利率；新工程項目帶來的貢獻及品種鋼產品的銷售增長；及今年首五個月不鏽鋼和碳鋼

的市場價格相對穩定，而去年上半年則呈下降趨勢。（ｋｙ）

