【本港樓市】會德豐Ｍａｌｉｂｕ銷售破集團紀錄，套現１４２億元

《經濟通通訊社２２日專訊》會德豐地產（０００２０）旗下將軍澳日出康城Ｍａｌｉｂｕ

累積售出１５４６伙，佔可售單位１００％，套現逾１４２﹒２億元，創集團歷來住宅紀錄新高

。有見需求殷切，向隅客眾，發展商於６月２０日上載第１５號銷售安排，推出１５伙單位以滿

足市場需求，將於下周一（２５日）上午１１時以先到先得形式發售此批單位。

會德豐今日透過招標成功售出Ｍａｌｉｂ第１座６６樓Ａ單位，屬４房２套連工人房的單位

，實用面積為１０８７平方呎，售價２２８９﹒６萬，呎價為２﹒１１萬。（ｋｙ）

