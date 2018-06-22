《經濟通通訊社２２日專訊》會德豐地產（０００２０）旗下將軍澳日出康城Ｍａｌｉｂｕ
累積售出１５４６伙，佔可售單位１００％，套現逾１４２﹒２億元，創集團歷來住宅紀錄新高
。有見需求殷切，向隅客眾，發展商於６月２０日上載第１５號銷售安排，推出１５伙單位以滿
足市場需求，將於下周一（２５日）上午１１時以先到先得形式發售此批單位。
會德豐今日透過招標成功售出Ｍａｌｉｂ第１座６６樓Ａ單位，屬４房２套連工人房的單位
，實用面積為１０８７平方呎，售價２２８９﹒６萬，呎價為２﹒１１萬。（ｋｙ）
22/06/2018 18:20
【本港樓市】會德豐Ｍａｌｉｂｕ銷售破集團紀錄，套現１４２億元
《經濟通通訊社２２日專訊》會德豐地產（０００２０）旗下將軍澳日出康城Ｍａｌｉｂｕ
累積售出１５４６伙，佔可售單位１００％，套現逾１４２﹒２億元，創集團歷來住宅紀錄新高
。有見需求殷切，向隅客眾，發展商於６月２０日上載第１５號銷售安排，推出１５伙單位以滿
足市場需求，將於下周一（２５日）上午１１時以先到先得形式發售此批單位。
會德豐今日透過招標成功售出Ｍａｌｉｂ第１座６６樓Ａ單位，屬４房２套連工人房的單位
，實用面積為１０８７平方呎，售價２２８９﹒６萬，呎價為２﹒１１萬。（ｋｙ）
|生財有道22/06/2018
【小米上市】佛系港交所vs虎媽中證監 中港態度大不同
|FOCUS22/06/2018
【FOCUS】內地股匯樓市共震 美資大行「提示」應對侵侵之道
|生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
|國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
|生財有道21/06/2018
【小米上市】新經濟股掛牌衝高後反覆尋底 小米登場戲碼依舊?
|中國故事21/06/2018
【挑機大佬】抖音讓騰訊感到威脅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰