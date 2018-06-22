【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升近１％至１８４﹒４３點，再創新高

《經濟通通訊社２２日專訊》反映二手樓價走勢的中原城市八大指數８周以來再次齊升。中

原城市領先指數ＣＣＬ按周升０﹒９８％至１８４﹒４３點，創歷史新高，並為３３周內第２１

次創新高。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒７６點，連續３周創歷史新

高，按周升０﹒８３％。ＣＣＬ（中小型單位）按周升０﹒９３％至１８４﹒７８點，連續２周

創歷史新高。

ＣＣＬ（大型單位）報１８２﹒６８點，按周升１﹒２３％，升幅為１２周最大，連升２周

共２﹒１５％。豪宅樓價醞釀新一輪上升。



＊新界東樓價升破２００點兼連續７周創歷史新高＊



近期新界兩區樓價表現持續突出，帶領大市展開新一輪升浪。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新

報２０１﹒９６點，為八大指數中首個升穿２００點水平，指數連續７周創歷史新高。新界東指

數按周升１﹒３１％，兼連升８周共６﹒８５％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６９﹒１１點，

按周升１﹒４２％，升幅為１１周最大，連升３周共３﹒０８％。

港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周升０﹒０９％至１９０﹒１２點，為歷史次高。九龍ＣＣＬ

Ｍａｓｓ按周則升０﹒７７％至１８１﹒４５點，為歷史第三高，連升３周共３﹒３３％。

（ｋｙ）

