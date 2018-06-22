《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９３４１點，升６點，高水２點
，最新報２９３６９點，升３４點，高水３０點，合約成交２４４７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１３４５點，升５點，高水５點，最新亦報
１１３４５點。（ｃｈ）
22/06/2018 18:12
【夜期時段】即月期指最新報２９３６９點，升３４點，高水３０點
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９３４１點，升６點，高水２點
，最新報２９３６９點，升３４點，高水３０點，合約成交２４４７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１３４５點，升５點，高水５點，最新亦報
１１３４５點。（ｃｈ）
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