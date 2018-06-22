【夜期時段】即月期指最新報２９３６９點，升３４點，高水３０點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９３４１點，升６點，高水２點

，最新報２９３６９點，升３４點，高水３０點，合約成交２４４７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１３４５點，升５點，高水５點，最新亦報

１１３４５點。（ｃｈ）

