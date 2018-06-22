《經濟通通訊社２２日專訊》中國置業投資（００７３６）就早前的盈警發布更新資料，預
料截至３月底止年度將進一步錄得３﹒７２億元虧損，主要由於可供出售投資之減值所致。
（ｃｈ）
22/06/2018 18:20
【企業盈警】中國置業投資（０７３６）料去年度虧損３﹒７２億元
《經濟通通訊社２２日專訊》中國置業投資（００７３６）就早前的盈警發布更新資料，預
料截至３月底止年度將進一步錄得３﹒７２億元虧損，主要由於可供出售投資之減值所致。
（ｃｈ）
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