《再戰明天》油組與非油組國進行磋商，中歐經貿高層對話在京舉行

《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），油組與非油組國將展開磋商。下周一（２５
日），第七次中歐經貿高層對話在北京舉行。
＊油組與非油組國進行磋商＊
在外圍重要經濟活動上，明日，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與非ＯＰＥＣ產油國進行磋商
。
本港時間下周日（２４日）下午６：３０ｐｍ，國際清算銀行（ＢＩＳ）發布有關全球經濟
面臨的挑戰的年報。
＊中歐經貿高層對話，日本央行公布會議記錄＊
下周一早上７：５０ｐｍ，日本央行公布６月１４－１５日政策會議上委員們的意見摘要。
下周一，第七次中歐經貿高層對話在北京舉行。中國副總理劉鶴和歐委會副主席卡泰寧共同
主持對話，圍繞「支持和推動全球化，深化和擴大中歐合作」主題進行深入討論。
此外，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹（Ａｎｄｙ Ｈａｌｄａｎｅ）參加一場活動，將與公
眾見面（至６月２６日）
＊新加坡公布通脹率，德國公布ＩＦＯ企業信心指數＊
在數據方面，下周一（下午１：００ｐｍ，日本公布領先指標和同時指標。同時，新加坡公
布５月消費者物價指數，年率料由０﹒１％升上０﹒３％；核心消費者物價指數年率料由
１﹒３％升上１﹒５％。
４：００ｐｍ，德國公布６月ＩＦＯ－企業信心指數，料由１０２﹒２降至１０１﹒８；
ＩＦＯ－企業信心指數（現況）料由１０６降至１０５﹒７；ＩＦＯ－企業信心指數（預期）料
由９８﹒５降至９８。
同時，台灣公布５月工業生產，年率料由８﹒５３％降至５﹒８％。
＊蒙古能源和經濟日報派業績＊
在本港，下周一公布業績的公司有：蒙古能源（００２７６）、彭順國際（０６１６３）、
雅各臣科研製藥（０２６３３）、建溢集團（００６３８）和經濟日報集團（００４２３）。
鐵貨（０１０２９）開股東周年大會。
安盛投資下半年定息市場展望記者會。荷寶投資下半年中國市場展望記者會。
指尖悅動開ＩＰＯ記者會。（ｈｏ）