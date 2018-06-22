《再戰明天》油組與非油組國進行磋商，中歐經貿高層對話在京舉行

《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日），油組與非油組國將展開磋商。下周一（２５

日），第七次中歐經貿高層對話在北京舉行。



＊油組與非油組國進行磋商＊



在外圍重要經濟活動上，明日，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與非ＯＰＥＣ產油國進行磋商

。

本港時間下周日（２４日）下午６：３０ｐｍ，國際清算銀行（ＢＩＳ）發布有關全球經濟

面臨的挑戰的年報。



＊中歐經貿高層對話，日本央行公布會議記錄＊



下周一早上７：５０ｐｍ，日本央行公布６月１４－１５日政策會議上委員們的意見摘要。

下周一，第七次中歐經貿高層對話在北京舉行。中國副總理劉鶴和歐委會副主席卡泰寧共同

主持對話，圍繞「支持和推動全球化，深化和擴大中歐合作」主題進行深入討論。

此外，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹（Ａｎｄｙ Ｈａｌｄａｎｅ）參加一場活動，將與公

眾見面（至６月２６日）



＊新加坡公布通脹率，德國公布ＩＦＯ企業信心指數＊



在數據方面，下周一（下午１：００ｐｍ，日本公布領先指標和同時指標。同時，新加坡公

布５月消費者物價指數，年率料由０﹒１％升上０﹒３％；核心消費者物價指數年率料由

１﹒３％升上１﹒５％。

４：００ｐｍ，德國公布６月ＩＦＯ－企業信心指數，料由１０２﹒２降至１０１﹒８；

ＩＦＯ－企業信心指數（現況）料由１０６降至１０５﹒７；ＩＦＯ－企業信心指數（預期）料

由９８﹒５降至９８。

同時，台灣公布５月工業生產，年率料由８﹒５３％降至５﹒８％。



＊蒙古能源和經濟日報派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：蒙古能源（００２７６）、彭順國際（０６１６３）、

雅各臣科研製藥（０２６３３）、建溢集團（００６３８）和經濟日報集團（００４２３）。

鐵貨（０１０２９）開股東周年大會。

安盛投資下半年定息市場展望記者會。荷寶投資下半年中國市場展望記者會。

指尖悅動開ＩＰＯ記者會。（ｈｏ）

