【本港樓市】十大屋苑周末睇樓量按周微落０﹒３％，錄６００預約

《經濟通通訊社２２日專訊》中原地產十大屋苑周末睇樓量橫行，本周末錄得６００組預約

，較上周輕微回落０﹒３％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大市交投氣氛造好，發展商趁勢連環加推

應市，務求貨如輪轉，本周末多個新盤推售貨尾單位，續搶市場購買力，分薄二手客源，致二手

睇樓量未見突破，於高位橫行。（ｋｙ）

