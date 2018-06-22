《經濟通通訊社２２日專訊》中原地產十大屋苑周末睇樓量橫行，本周末錄得６００組預約
，較上周輕微回落０﹒３％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大市交投氣氛造好，發展商趁勢連環加推
應市，務求貨如輪轉，本周末多個新盤推售貨尾單位，續搶市場購買力，分薄二手客源，致二手
睇樓量未見突破，於高位橫行。（ｋｙ）
22/06/2018 19:12
【本港樓市】十大屋苑周末睇樓量按周微落０﹒３％，錄６００預約
《經濟通通訊社２２日專訊》中原地產十大屋苑周末睇樓量橫行，本周末錄得６００組預約
，較上周輕微回落０﹒３％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大市交投氣氛造好，發展商趁勢連環加推
應市，務求貨如輪轉，本周末多個新盤推售貨尾單位，續搶市場購買力，分薄二手客源，致二手
睇樓量未見突破，於高位橫行。（ｋｙ）
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