《真知灼見－溫灼培》英倫銀行８月加息機會非太高

《真知灼見》一如預期，英倫銀行周四（２１日）晚議息雖然維持所有貨幣政策不變，息率

保留於０﹒５％水平，但在其會後公開的會議記錄中，有兩件事情卻顯露出英倫銀行對收緊貨幣

政策的意向。首先，英倫銀行首席經濟師霍爾丹（Ａｎｄｙ Ｈａｌｄａｎｅ）不單轉向支持加

息，更表示對近期勞工市場緊張及工資上升感到憂慮，擔心會刺激通脹。另外，英倫銀行作出新

指引，指出一旦官方息率攀至１﹒５％，該行將會逐步把所持有總值４３５０億英鎊的英國國債

出售。回顧先前的指引，英倫銀行待息率到２％才會開始逐步退市，新指引明顯較舊指引指向提

早退市。這兩因素大大增強市場對英倫銀行８月份加息２５個基點的預期，並為昨晚英鎊匯價帶

來支持。不過，從英鎊利率期貨價格變化顯示，現市場估計英倫銀行８月加息機會為

６３﹒４％，加息機會並非太高。



＊近期經濟明顯倒退＊



市場一直質疑英倫銀行８月加息的可能性。因為近期英國公布的經濟數字明顯倒退。至於零

售銷售雖好，但這很可能是皇子大婚帶來的一次過刺激。當中值得留意是５月年通脹回落至去年

３月以來最低水平的２﹒４％。另外當然還有脫歐談判為英國帶來的不穩定因素，使英倫銀行難

盡早收緊貨幣政策。但今次議息會在一定程度上確改變了市場對英倫銀行貨幣政策的看法。今早

於亞洲市場，英鎊報１﹒３２５４美元。



＊鎊匯升幅預料有限＊



另一支持英鎊上升的原因，是美國昨晚公布出強差人意的費城地區聯儲局經濟景氣指數。該

指數由５月的３４﹒４點到６月份急速回落至１９﹒９點，這是自２０１６年１１月以來最低水

平。該指數主要反映美國中部經濟景氣狀況，６月出現急跌明顯是與中美貿易紛爭升級，擔心中

國會對美國農產品作報復有關。美國經濟轉弱或會影響聯儲局加息步伐，美元匯價失支持，這某

程度上也幫助了英鎊匯價上升。筆者估計，除非英國決定保留於歐盟共同市場內，否則料英鎊匯

價升幅有限。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

