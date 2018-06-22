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即市新聞

22/06/2018 17:18

《股市一周》港股本周挫９７０點創今年新低，２５０天線一度失守

　
　　《經濟通通訊社２２日專訊》港股繼上周挫６４８點後，隨著中美貿易硝煙再起，美國總統
特朗普宣布，將向５００億美元中國進口商品徵收關稅，惟其後再威脅將商品總額加碼至
２０００億美元，引發市場恐慌，加上人民幣暴跌，中港股市本周雙雙急挫，並跌破多個重要關
口。

＊貿易戰人幣貶值，滬指恆指失重要關口＊

　　本周一（１８日）端午節假期中港兩地休市，但特朗普宣布將向５００億美元中國商品加徵
２５％關稅，更警告若中國再度增加關稅，美國將對其他２０００億美元中國商品加徵１０％關
稅，加上小米突剎停發行中國存託憑證（ＣＤＲ）計劃，滬指本周二（１９日）失守三千關，收
報２９０７，跌１１４點。港股該日亦跌穿三萬關，最多急瀉９７７點，低見２９３３２點，全
日跌８４１點，報２９４６８點。
　　港股於本周三（２０日）出現反彈，多隻重磅股獲不少買盤追入，但未能收復三萬關，高見
２９９４４點，港股最終收２９６９６點，升２２８點或０﹒７７％，終止四連跌。
　　不過，美元強勢人民幣連日貶值，加上規模龐大的股權質押情況有所惡化，以及中美貿易形
勢惡化，即使國務院一再預告將實施定向降準，滬指昨日（２１日）急跌１﹒４％，報２８７５
點。受Ａ股拖累，中資金融股首當其衝，港股昨日再度急挫，全日跌４００點，報２９２９６點


＊港股今日創年內新低，午後隨Ａ股回升＊

　　港股今早繼續弱勢，開市即告失守俗稱「牛熊分界市」的２５０天線（２９２９６點），不
久跌幅更一度擴至２０６點，低見２９０８９點，創今年以來新低。不過，人行今進行７００億
元人民幣逆回購操作，淨投放２００億元人民幣，午後滬指於兩年低位２８３７點開始反彈，帶
動港股回勇，友邦（０１２９９）更一度急升逾２％，港股最多升１４０點，高見２９４３６點
，全日漲４２點或０﹒１５％，報２９３３８點，收復２５０天線。
　　總結全周港股跌９７０點或３﹒２％。港股主板日均成交１１６３﹒３億元上升
２６﹒７６％。
　　國指全周收跌５３０點或４﹒４７％，收報１１３３９點。滬指全周則跌１３２點或
４﹒３７％，收報２８８９點。

＊中興萬洲受貿戰拖累，舜宇遭大行唱淡＊

　　中興通訊（００７６３）上周三（１３日）復牌後持續下瀉，本周三（２０日）雖曾一度反
彈兩成，但貿易戰陰霾下，全周累跌９﹒５％，收報１１﹒８６元。個別手機設備股亦遇沽壓，
舜宇（０２３８２）遭多間大行唱淡，野村及大和預料，舜宇上半年毛利率會受壓，富瑞亦預測
舜宇今年純利會下跌半成，全周累跌１１％，收報１４５﹒９元，為本周表現最差藍籌。瑞聲
（０２０１８）本周則累跌３﹒７４％，報１１５﹒８元。
　　萬洲（００２８８）亦受到貿易戰因素影響，繼上周急挫１０﹒７％後，本周仍未止瀉，累
跌８﹒７％，收報６﹒４３元。太古Ａ（０００１９）旗下太古地產（０１９７２）本周二宣布
出售太古城中心第三及第四期，涉資約１５０億元，太古Ａ全周累升２﹒６％，收報８５﹒４元
。太古地產全周則累挫７﹒２％，收報３０﹒１５元。


　　人民幣持續貶值，中資航空股表現受壓，國航（００７５３）全周累挫１０﹒５３％，收報
８﹒６７元，為表現最差國指成分股。東航（００６７０）全周則累跌１０﹒１３％，收報
６﹒１２元。南航（０１０５５）全周累跌１０﹒６２％，收報７﹒７３元。
　　多隻燃氣股今日錄得超過６％漲幅，中國燃氣（００３８４）本周僅累升１﹒４％，收報
３２﹒６元，但已是本周表現最好國指成分股。相反，其他同業則顯著造好，新奧能源
（０２６８８）獲大和調高目標價，由８５元升至８６元，全周累升６﹒３％，收報８１元。
潤燃（０１１９３）本周則累升５﹒２６％，收報３２﹒０５元。
　　滬指本周急挫逾４％，中資券商股全線受壓，中信証券（０６０３０）累挫９﹒８５％，收
報１６﹒４８元，暫連挫三周。銀河證券（０６８８１）跌９％，收報４﹒２４元，並已連跌六
周。海通證券（０６８３７）走低８﹒８５％，收報８﹒３４元，並已連跌五周。（ｔｔ）

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