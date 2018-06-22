《股市一周》港股本周挫９７０點創今年新低，２５０天線一度失守



《經濟通通訊社２２日專訊》港股繼上周挫６４８點後，隨著中美貿易硝煙再起，美國總統

特朗普宣布，將向５００億美元中國進口商品徵收關稅，惟其後再威脅將商品總額加碼至

２０００億美元，引發市場恐慌，加上人民幣暴跌，中港股市本周雙雙急挫，並跌破多個重要關

口。



＊貿易戰人幣貶值，滬指恆指失重要關口＊



本周一（１８日）端午節假期中港兩地休市，但特朗普宣布將向５００億美元中國商品加徵

２５％關稅，更警告若中國再度增加關稅，美國將對其他２０００億美元中國商品加徵１０％關

稅，加上小米突剎停發行中國存託憑證（ＣＤＲ）計劃，滬指本周二（１９日）失守三千關，收

報２９０７，跌１１４點。港股該日亦跌穿三萬關，最多急瀉９７７點，低見２９３３２點，全

日跌８４１點，報２９４６８點。

港股於本周三（２０日）出現反彈，多隻重磅股獲不少買盤追入，但未能收復三萬關，高見

２９９４４點，港股最終收２９６９６點，升２２８點或０﹒７７％，終止四連跌。

不過，美元強勢人民幣連日貶值，加上規模龐大的股權質押情況有所惡化，以及中美貿易形

勢惡化，即使國務院一再預告將實施定向降準，滬指昨日（２１日）急跌１﹒４％，報２８７５

點。受Ａ股拖累，中資金融股首當其衝，港股昨日再度急挫，全日跌４００點，報２９２９６點

。



＊港股今日創年內新低，午後隨Ａ股回升＊



港股今早繼續弱勢，開市即告失守俗稱「牛熊分界市」的２５０天線（２９２９６點），不

久跌幅更一度擴至２０６點，低見２９０８９點，創今年以來新低。不過，人行今進行７００億

元人民幣逆回購操作，淨投放２００億元人民幣，午後滬指於兩年低位２８３７點開始反彈，帶

動港股回勇，友邦（０１２９９）更一度急升逾２％，港股最多升１４０點，高見２９４３６點

，全日漲４２點或０﹒１５％，報２９３３８點，收復２５０天線。

總結全周港股跌９７０點或３﹒２％。港股主板日均成交１１６３﹒３億元上升

２６﹒７６％。

國指全周收跌５３０點或４﹒４７％，收報１１３３９點。滬指全周則跌１３２點或

４﹒３７％，收報２８８９點。



＊中興萬洲受貿戰拖累，舜宇遭大行唱淡＊



中興通訊（００７６３）上周三（１３日）復牌後持續下瀉，本周三（２０日）雖曾一度反

彈兩成，但貿易戰陰霾下，全周累跌９﹒５％，收報１１﹒８６元。個別手機設備股亦遇沽壓，

舜宇（０２３８２）遭多間大行唱淡，野村及大和預料，舜宇上半年毛利率會受壓，富瑞亦預測

舜宇今年純利會下跌半成，全周累跌１１％，收報１４５﹒９元，為本周表現最差藍籌。瑞聲

（０２０１８）本周則累跌３﹒７４％，報１１５﹒８元。

萬洲（００２８８）亦受到貿易戰因素影響，繼上周急挫１０﹒７％後，本周仍未止瀉，累

跌８﹒７％，收報６﹒４３元。太古Ａ（０００１９）旗下太古地產（０１９７２）本周二宣布

出售太古城中心第三及第四期，涉資約１５０億元，太古Ａ全周累升２﹒６％，收報８５﹒４元

。太古地產全周則累挫７﹒２％，收報３０﹒１５元。





人民幣持續貶值，中資航空股表現受壓，國航（００７５３）全周累挫１０﹒５３％，收報

８﹒６７元，為表現最差國指成分股。東航（００６７０）全周則累跌１０﹒１３％，收報

６﹒１２元。南航（０１０５５）全周累跌１０﹒６２％，收報７﹒７３元。

多隻燃氣股今日錄得超過６％漲幅，中國燃氣（００３８４）本周僅累升１﹒４％，收報

３２﹒６元，但已是本周表現最好國指成分股。相反，其他同業則顯著造好，新奧能源

（０２６８８）獲大和調高目標價，由８５元升至８６元，全周累升６﹒３％，收報８１元。

潤燃（０１１９３）本周則累升５﹒２６％，收報３２﹒０５元。

滬指本周急挫逾４％，中資券商股全線受壓，中信証券（０６０３０）累挫９﹒８５％，收

報１６﹒４８元，暫連挫三周。銀河證券（０６８８１）跌９％，收報４﹒２４元，並已連跌六

周。海通證券（０６８３７）走低８﹒８５％，收報８﹒３４元，並已連跌五周。（ｔｔ）

