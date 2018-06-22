【穿牛熊線】港股先跌後升４２點收２９３３８，曾失守２５０天線

《經濟通通訊社２２日專訊》中美貿易紛爭續困擾美國股市，加上歐盟今日起對美國貨品實

施報復性關稅，美股隔晚全線向下，道指挫１９６點報２４４６１點連跌八日，港股今早低開８

０點報２９２１５點，失守俗稱「牛熊線」的２５０天線（最新報２９２９６點）。在滬指愈跌

愈急下，港股一度跌逾２００點低見２９０８９，為去年１２月中以來的低位。慶幸滬指拗腰反

彈，港股跟隨倒升，尾市曾漲１４０點高見２９４３６，最終收升４２點或０﹒１５％，報

２９３３８，「牛熊線」失而復得。全日主板成交９９０﹒４５億元，比上日減少４﹒２８％。

市場憧憬人行「定向降準」，上證綜合指數報收２８８９，升１３點或升０﹒４９％，盤中

曾低見２８３７。國指收１１３３９點，跌２４點或０﹒２２％。



＊內地取消流量漫游費，三大電訊商個別發展＊



５０隻恆指成分股中，３０隻上升，１９隻下跌，１隻持平。

內地三大電訊服務商公布自７月１日開始，取消流量「漫游」費，手機用戶省內流量升級為

國內流量。中移動（００９４１）升０﹒２２％報６８﹒７元，聯通（００７６２）漲

１﹒１４％收９﹒７９元，中電信（００７２８）跌０﹒８５％報３﹒５元。

近期受沙中線工程問題困擾的港鐵（０００６６），獲野村上調目標價，由４６﹒４元升至

５０元，評級由「中性」上調至「買入」，股份全日收升３﹒２１％報４３﹒４５元，為升幅第

二佳恆指成分股。



＊資金流入基本消費股，恆安漲逾３％冠藍籌＊



個別基本消費股成為資金避難所，恆安（０１０４４）升３﹒２２％收７８﹒５５元，為升

幅最大恆指成分股，未受麥格理最新維持跑輸大市評級及目標價５５元的影響；康師傅

（００３２２）升０﹒５５％報１８﹒４４元；旺旺（００１５１）漲０﹒６８％報７﹒４２元

；華潤啤酒（００２９１）無升跌報３７﹒９元；青島啤酒

（００１６８）升２﹒５６％收４６﹒１元；蒙牛乳業（０２３１９）升１﹒０８％報２８元。

中美貿戰未有新進展，個別受累股份見回升，萬洲（００２８８）升０﹒４７％報

６﹒４３元，盤中見６﹒２２元為５２周新低；瑞聲（０２０１８）升０﹒３５％報

１１５﹒８元；舜宇（０２３８２）漲２﹒０３％收１４５﹒９元；中興（００７６３）反彈１

﹒３７％收１１﹒８６元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）今日將在維也納開會決定是否增產，布蘭特８月隔晚

（２１日）下跌２﹒２％收７３﹒０５美元。中石油（００８５７）全日跌１﹒０４％收

５﹒７１元，為跌幅最大恆指成分股；中石化（００３８６）軟０﹒７％報７﹒０５元；中海油

（００８８３）跌０﹒８％報１２﹒３４元。



＊人幣貶值航空股全面跌，中資金融股普遍向下＊



中國外匯文易中心公布人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８０４，創逾５個月新低，較上個

交易日跌９８點子。人幣貶值，中資航空股全面向下，國航（００７５３）跌３﹒３４％收

８﹒６７元，為跌幅最大國指成分股；東航（００６７０）跌０﹒９７％報６﹒１２元；南航（

０１０５５）跌２﹒１５％報７﹒７３元。

其他重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒１５％收３９７﹒４元；匯控（００００５）

無升跌報７４﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒４％，報６８﹒６元；建行

（００９３９）跌０﹒５４％報７﹒３８元；工行（０１３９８）軟０﹒５％收６﹒０３元；

國壽（０２６２８）跌０﹒７１％報２０﹒８５元；平保（０２３１８）跌０﹒５９％收

７５﹒６５元。（ｅｃ）

