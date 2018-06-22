《經濟通通訊社２２日專訊》政府今日將《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》刊憲，正式成為
法例。
條例由署理行政長官張建宗簽署，列明高鐵西九龍站劃分出來的內地口岸區，及高鐵香港段
上營運中的客運列車車廂，均視為香港以外並處於內地之內，將行使內地法律，司法管轄權亦歸
內地。（ｃｗ）（ｚｚ）
22/06/2018 10:12
【一地兩檢】廣深港高鐵一地兩檢條例正式刊憲成為香港法例
《經濟通通訊社２２日專訊》政府今日將《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》刊憲，正式成為
法例。
條例由署理行政長官張建宗簽署，列明高鐵西九龍站劃分出來的內地口岸區，及高鐵香港段
上營運中的客運列車車廂，均視為香港以外並處於內地之內，將行使內地法律，司法管轄權亦歸
內地。（ｃｗ）（ｚｚ）
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