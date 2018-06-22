【一地兩檢】梁國雄入稟高院就一地兩檢條例申請司法覆核

《經濟通通訊社２２日專訊》繼青年新政梁頌恆後，前立法會議員梁國雄亦就廣深港高鐵

「一地兩檢」條例，向高等法院入稟申請司法覆核，指出草案與《基本法》第１８條不一致，要

求法院宣告立法會通過「一地兩檢」條例草案的表決無效。

梁國雄的申請書指，高鐵西九龍站的內地口岸區，屬於香港特別行政區的一部分，除非是列

入《基本法》附件三的法律，否則在內地口岸區實施全國性法律，與《基本法》第１８條相違背

，剝奪香港居民享有的憲法保證。（ｃｗ）（ｚｚ）

