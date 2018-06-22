《經濟通通訊社２２日專訊》繼青年新政梁頌恆後，前立法會議員梁國雄亦就廣深港高鐵
「一地兩檢」條例，向高等法院入稟申請司法覆核，指出草案與《基本法》第１８條不一致，要
求法院宣告立法會通過「一地兩檢」條例草案的表決無效。
梁國雄的申請書指，高鐵西九龍站的內地口岸區，屬於香港特別行政區的一部分，除非是列
入《基本法》附件三的法律，否則在內地口岸區實施全國性法律，與《基本法》第１８條相違背
，剝奪香港居民享有的憲法保證。（ｃｗ）（ｚｚ）
22/06/2018 10:40
【一地兩檢】梁國雄入稟高院就一地兩檢條例申請司法覆核
《經濟通通訊社２２日專訊》繼青年新政梁頌恆後，前立法會議員梁國雄亦就廣深港高鐵
「一地兩檢」條例，向高等法院入稟申請司法覆核，指出草案與《基本法》第１８條不一致，要
求法院宣告立法會通過「一地兩檢」條例草案的表決無效。
梁國雄的申請書指，高鐵西九龍站的內地口岸區，屬於香港特別行政區的一部分，除非是列
入《基本法》附件三的法律，否則在內地口岸區實施全國性法律，與《基本法》第１８條相違背
，剝奪香港居民享有的憲法保證。（ｃｗ）（ｚｚ）
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